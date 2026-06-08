Dario iz 'Farme' postao otac! Otkrio i prekrasno ime djevojčice

Dario iz 'Farme' postao je otac. Na Instagram je Storyju podijelio fotografiju iz rodilišta te poručio: "Došla nam mala Nora."
Burni televizijski počeci i mirna obiteljska luka
Gledatelji Darija ponajviše pamte iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su stručnjaci njegovom partnericom proglasili liječnicu Petru Meštrić. Njihov je odnos pred kamerama bio izuzetno turbulentan i obilježen brojnim raspravama, no par je show ipak uspio privesti kraju u prijateljskom tonu.
Nakon toga, Dario je sudjelovao i u showu "Farma", gdje je testirao svoje granice u seoskim uvjetima.
Ipak, nakon gašenja televizijskih kamera, Darijev se život potpuno preokrenuo. Pravu ljubav pronašao je u djevojci Dei, zbog koje je donio odluku o preseljenju iz rodne Like u Dalmaciju.
Par je krajem prošle godine proslavio i službene zaruke, a u međuvremenu su ostvarili i najvažniju životnu ulogu postavši roditelji djevojčice.
Uz obiteljske obveze, Dario uspješno gradi i ugostiteljsku karijeru u Trogiru.