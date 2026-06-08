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Farma

Dario iz 'Farme' postao otac! Otkrio i prekrasno ime djevojčice

Dario Crnković, javnosti poznat po sudjelovanju u reality showovima 'Brak na prvu' i 'Farma', podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu dirljivu objavu

RTL.hr
08.06.2026 07:05

Dario iz 'Farme' postao je otac. Na Instagram je Storyju podijelio fotografiju iz rodilišta te poručio: "Došla nam mala Nora."

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: Instagram

Burni televizijski počeci i mirna obiteljska luka

Gledatelji Darija ponajviše pamte iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su stručnjaci njegovom partnericom proglasili liječnicu Petru Meštrić. Njihov je odnos pred kamerama bio izuzetno turbulentan i obilježen brojnim raspravama, no par je show ipak uspio privesti kraju u prijateljskom tonu.

Nakon toga, Dario je sudjelovao i u showu "Farma", gdje je testirao svoje granice u seoskim uvjetima.

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: Instagram

Ipak, nakon gašenja televizijskih kamera, Darijev se život potpuno preokrenuo. Pravu ljubav pronašao je u djevojci Dei, zbog koje je donio odluku o preseljenju iz rodne Like u Dalmaciju.

Par je krajem prošle godine proslavio i službene zaruke, a u međuvremenu su ostvarili i najvažniju životnu ulogu postavši roditelji djevojčice.

Dario Crnković i Šime Elez
Dario Crnković i Šime Elez FOTO: Instagram

Uz obiteljske obveze, Dario uspješno gradi i ugostiteljsku karijeru u Trogiru.

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