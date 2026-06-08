Dario iz 'Farme' postao otac! Otkrio i prekrasno ime djevojčice

Dario iz 'Farme' postao je otac. Na Instagram je Storyju podijelio fotografiju iz rodilišta te poručio: "Došla nam mala Nora."

Gledatelji Darija ponajviše pamte iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su stručnjaci njegovom partnericom proglasili liječnicu Petru Meštrić. Njihov je odnos pred kamerama bio izuzetno turbulentan i obilježen brojnim raspravama, no par je show ipak uspio privesti kraju u prijateljskom tonu.

Nakon toga, Dario je sudjelovao i u showu "Farma", gdje je testirao svoje granice u seoskim uvjetima.