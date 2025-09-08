Dario iz 'Farme' pozirao sa zaručnicom, a družili su se i s popularnim dvojcem

Bivši kandidat 'Farme' Dario nakon kratkog perioda emitiranja postao je jedan od miljenika publike. Gledatelji su slavili njegove pobjede u 'Farmi', a negodovali kada nije ušao u superfinale.
Jedan od njegovih najemotivnijih trenutaka bio je taj kada mu je zaručnica stigla na 'Farmu'. Priznao je kako se nisu rastali u dobrim odnosima jer ona nije bila za to ide u show, ali je na kraju priznala kako je ponosna na njega.
Dario je sada otkrio kako su zajedno proslavili njezin 35. rođendan, a završili su i na grupi Dalmatino. S poznatim dvojcem su i pozirali na pozornici.
Dario je nedavno i za RTL.hr otkrio kako planira vjenčanje, a njih dvoje se još moraju dogovoriti hoće li biti kod nje u Splitu ili kod njega na Plitvicama.