Dario iz 'Farme' već uživa u očinstvu! Podijelio fotku s kćerkicom u naručju te poručio: 'Borba'

Dario iz 'Braka na prvu' i 'Farme' raznježio je svoje pratitelje. Dario je ovog tjedna postao ponosni otac, a na fotkama drži tek rođenu kćerkicu u naručju. Pored njega su nasmijana zaručnica Dea, a prizor upotpunjuju ružičasti baloni i buketi cvijeća, jasno dajući do znanja da je obitelj proslavila dolazak prinove. Iako slika odiše idilom, Dario je u svom stilu odlučio prve trenutke očinstva opisati na duhovit način. Uz fotografiju je kratko napisao "Borba", dodavši emotikon koji plače od smijeha, čime je vjerojatno aludirao na prve izazove i neprospavane noći koje roditeljstvo donosi.
Njegova objava brzo je prikupila brojne reakcije, a u komentarima su se zaredale čestitke i lijepe želje. "Blaženi među ženama, još jednom čestitam i uživaj u ulozi oca", poručila mu je jedna pratiteljica. "Čestitke mami i tati, uživajte u bebici", dodala je druga, dok su mnogi jednostavno ostavljali srca i izraze podrške novopečenoj obitelji.
Ljubav koja je promijenila sve
Darija Crnkovića javnost je upoznala u showu 'Brak na prvu', gdje je bio spojen s Petrom Meštrić. Iako njihov odnos nije prerastao u ljubav, ostali su u prijateljskim odnosima, a Dario je svoju srodnu dušu pronašao nakon završetka snimanja. Njegova zaručnica Dea kontaktirala ga je putem društvenih mreža, a njihova je veza ubrzo postala ozbiljna.
Par se zaručio krajem 2024. godine, a dolazak kćerkice Nore postao je kruna njihove ljubavi.