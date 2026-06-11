Dario iz 'Farme' već uživa u očinstvu! Podijelio fotku s kćerkicom u naručju te poručio: 'Borba'

Dario Crnković, lice poznato gledateljima iz reality showova 'Brak na prvu' i 'Farma', podijelio je sa svojim pratiteljima najsretniju moguću vijest - postao je otac. On i njegova zaručnica Dea postali roditelji svoje prve kćeri, kojoj su dali ime Nora

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Dario iz 'Braka na prvu' i 'Farme' raznježio je svoje pratitelje. Dario je ovog tjedna postao ponosni otac, a na fotkama drži tek rođenu kćerkicu u naručju. Pored njega su nasmijana zaručnica Dea, a prizor upotpunjuju ružičasti baloni i buketi cvijeća, jasno dajući do znanja da je obitelj proslavila dolazak prinove. Iako slika odiše idilom, Dario je u svom stilu odlučio prve trenutke očinstva opisati na duhovit način. Uz fotografiju je kratko napisao "Borba", dodavši emotikon koji plače od smijeha, čime je vjerojatno aludirao na prve izazove i neprospavane noći koje roditeljstvo donosi.

icon-expand Dario, Farma FOTO: Instagram

Njegova objava brzo je prikupila brojne reakcije, a u komentarima su se zaredale čestitke i lijepe želje. "Blaženi među ženama, još jednom čestitam i uživaj u ulozi oca", poručila mu je jedna pratiteljica. "Čestitke mami i tati, uživajte u bebici", dodala je druga, dok su mnogi jednostavno ostavljali srca i izraze podrške novopečenoj obitelji.

Ljubav koja je promijenila sve

Darija Crnkovića javnost je upoznala u showu 'Brak na prvu', gdje je bio spojen s Petrom Meštrić. Iako njihov odnos nije prerastao u ljubav, ostali su u prijateljskim odnosima, a Dario je svoju srodnu dušu pronašao nakon završetka snimanja. Njegova zaručnica Dea kontaktirala ga je putem društvenih mreža, a njihova je veza ubrzo postala ozbiljna.

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