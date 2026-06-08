Dario iz 'Farme' za RTL.hr: 'Još nisam svjestan da sam postao tata. Bio sam na porodu, svaka čast ženama'

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Bivši kandidat 'Farme' Dario proživljava najljepše životno razdoblje. Naime, postao je otac djevojčice Nore, a za RTL.hr otkrio je prve dojmove nakon dolaska prinove, kako je izgledao porod kojem je prisustvovao te kako teku pripreme za vjenčanje koje ga očekuje ove godine.

icon-expand Dario, Farma FOTO: Instagram

'Bio sam na porodu'

"Još nisam svjestan da sam postao tata. Bio sam na porodu i dobio sam neku perspektivu. Doslovno sam mogao vidjeti sve što se događa, kao da sam bio u National Geographicu. Vidio sam sve i svaka čast ženama. Sve je prošlo dobro, rodila je brzo, u 40-ak minuta", ispričao je Dario. Otkrio je i da ga emocije nisu preplavile odmah nakon rođenja kćeri. "Kada se beba rodila, prvih pola sata nisam osjećao ništa. Osjećao sam se kao doktor, došlo mi je da čestitam majci, ali onda su me poslije pola sata oprale emocije", priznao je.

icon-expand Dario, Farma FOTO: Instagram

'Dosta smo kemijali oko imena'

Dario i njegova zaručnica dugo su birali ime za svoju djevojčicu, a odluka nije bila jednostavna. "Što se tiče imena, tu smo dosta kemijali. Kako sam s Plitvica, a ona iz Splita i imamo drugačije naglaske, našli smo se na kraju na Nori", rekao je. Iako je presretan zbog prinove, priznaje da ga čeka potpuno novo iskustvo kada obitelj stigne kući. "Ne znam što misliti o tome kada beba dođe kući. Kada dođeš kući s tom bebom pa to ostane tebi pa plače, a ti ne znaš zašto plače, ali tako je kako je", iskreno je rekao.

icon-expand Dario i Dea, Farma FOTO: RTL