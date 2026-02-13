Novosti
Farma

Dario iz 'Farme' za RTL.hr o tome gdje će s dragom provesti Valentinovo: 'Mi smo kao baka i djed'

Dario kojeg je publika upoznala u 'Braku na prvu', a potom u 'Farmi', otkrio je gdje će za Valentinovo

RTL.hr
13.02.2026 16:00

Dario Crnković, poznato lice s malih ekrana, dokaz je da se prava ljubav ne događa uvijek pred kamerama. Iako je u showu "Brak na prvu" doživio ljubavni brodolom, sudbina mu je nedugo nakon toga namijenila susret koji mu je iz temelja promijenio život.

Javnost je Daria upoznala u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su ga stručnjaci spojili s liječnicom Petrom Meštrić. Njihov je odnos bio sve samo ne idiličan; obilježen svađama i nesuglasicama, na kraju je rezultirao isključivo prijateljstvom. No, upravo je završetak snimanja označio početak njegove stvarne ljubavne priče. Svoju sadašnju zaručnicu, Splićanku Deu, upoznao je na Instagramu. Nakon što je ona komentirala jedan njegov "story", započelo je dopisivanje koje se ubrzo pretvorilo u nešto puno dublje. Dario je kasnije priznao da mu je Dea "promijenila život" i da je u njoj pronašao sve što je oduvijek tražio u partnerici.

Dario i Dea, Farma
Dario i Dea, Farma FOTO: RTL

Par je zaručen, uskoro spremaju vjenčanje, a sada su nam otkrili kako će provesti Valentinovo.

"Nećemo ništa posebno. Mi smo kao stari djed i baka. Možda odemo negdje nešto pojesti i to je to. Inače nisam baš zagrijan za Valentinovo. To mi je bilo fora kada sam bio mlađi. A kako sam sad odrastao, kao i svakom muškarcu, sada mi je glavna asocijacija za Dan zaljubljenih Liga prvaka", zaključio je. 

