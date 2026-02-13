Dario iz 'Farme' za RTL.hr o tome gdje će s dragom provesti Valentinovo: 'Mi smo kao baka i djed'

Dario Crnković, poznato lice s malih ekrana, dokaz je da se prava ljubav ne događa uvijek pred kamerama. Iako je u showu "Brak na prvu" doživio ljubavni brodolom, sudbina mu je nedugo nakon toga namijenila susret koji mu je iz temelja promijenio život.

Javnost je Daria upoznala u četvrtoj sezoni sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", gdje su ga stručnjaci spojili s liječnicom Petrom Meštrić. Njihov je odnos bio sve samo ne idiličan; obilježen svađama i nesuglasicama, na kraju je rezultirao isključivo prijateljstvom. No, upravo je završetak snimanja označio početak njegove stvarne ljubavne priče. Svoju sadašnju zaručnicu, Splićanku Deu, upoznao je na Instagramu. Nakon što je ona komentirala jedan njegov "story", započelo je dopisivanje koje se ubrzo pretvorilo u nešto puno dublje. Dario je kasnije priznao da mu je Dea "promijenila život" i da je u njoj pronašao sve što je oduvijek tražio u partnerici.