Dario iz 'Farme' za RTL.hr otkrio da je otvorio konobu u Trogiru: 'Bogati, nikad više radio, a manje para imao'

"Nedavno sam otvorio konobu u Trogiru s kolegom. Smještena je u palači Stafileo iz 13. stoljeća, a po tome smo i nazvali našu konobu. Početak je bio jako težak – cijeli život radim u ugostiteljstvu, ali kada je riječ o papirologiji, bio sam potpuno neiskusan. Bio je to pravi izazov, kao da pokušavam upravljati svemirskom stanicom na Marsu", priznaje Dario. "No, za sada su gosti vrlo zadovoljni onim što nudimo, a uvijek nađemo prostor za rakijicu i nekoliko sočnih anegdota o 'Braku na prvu' i Farmi'".
Dario je otkrio da u meniju imaju raznovrsne specijalitete, ali je posebno izdvojio sporo pečene janjeće koljenice i teleće potkoljenice, koje su pravi hit.
Iako su svi počeci teški, Dario se nije mogao suzdržati od šale: "Bogati, nikad više radio, a manje para imao!"
Za kraj, ističe i da je restoran pomalo skriven: "Malo je teže za pronaći, ali kada ga jednom pronađete, sigurno ćete biti zadovoljni."
"Spomenuo bih i da ćemo tijekom Adventa nuditi raznovrsnu ponudu – od marendi do glavnih jela koja će se kuhati po pet, šest sati, uključujući janjeće i teleće potkoljenice. Za Advent ćemo pripremati kuhano vino, kuhani džin, kuhanu rakiju – bit će tu alkohola i dobre energije u izobilju!"
