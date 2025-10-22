Dario iz 'Farme' za RTL.hr otkrio da je otvorio konobu u Trogiru: 'Bogati, nikad više radio, a manje para imao'

"Nedavno sam otvorio konobu u Trogiru s kolegom. Smještena je u palači Stafileo iz 13. stoljeća, a po tome smo i nazvali našu konobu. Početak je bio jako težak – cijeli život radim u ugostiteljstvu, ali kada je riječ o papirologiji, bio sam potpuno neiskusan. Bio je to pravi izazov, kao da pokušavam upravljati svemirskom stanicom na Marsu", priznaje Dario. "No, za sada su gosti vrlo zadovoljni onim što nudimo, a uvijek nađemo prostor za rakijicu i nekoliko sočnih anegdota o 'Braku na prvu' i Farmi'".

Dario je otkrio da u meniju imaju raznovrsne specijalitete, ali je posebno izdvojio sporo pečene janjeće koljenice i teleće potkoljenice, koje su pravi hit.