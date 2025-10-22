Emisije
Farma

Dario iz 'Farme' za RTL.hr otkrio da je otvorio konobu u Trogiru: 'Bogati, nikad više radio, a manje para imao'

Dario iz 'Farme' nedavno je otvorio konobu, a kako se snalazi u ovom novom poslovnom izazovu, iskreno je podijelio za RTL.hr

RTL.hr
22.10.2025 08:00

"Nedavno sam otvorio konobu u Trogiru s kolegom. Smještena je u palači Stafileo iz 13. stoljeća, a po tome smo i nazvali našu konobu. Početak je bio jako težak – cijeli život radim u ugostiteljstvu, ali kada je riječ o papirologiji, bio sam potpuno neiskusan. Bio je to pravi izazov, kao da pokušavam upravljati svemirskom stanicom na Marsu", priznaje Dario. "No, za sada su gosti vrlo zadovoljni onim što nudimo, a uvijek nađemo prostor za rakijicu i nekoliko sočnih anegdota o 'Braku na prvu' i Farmi'".

Dario je otkrio da u meniju imaju raznovrsne specijalitete, ali je posebno izdvojio sporo pečene janjeće koljenice i teleće potkoljenice, koje su pravi hit.

Iako su svi počeci teški, Dario se nije mogao suzdržati od šale: "Bogati, nikad više radio, a manje para imao!"

Za kraj, ističe i da je restoran pomalo skriven: "Malo je teže za pronaći, ali kada ga jednom pronađete, sigurno ćete biti zadovoljni."

"Spomenuo bih i da ćemo tijekom Adventa nuditi raznovrsnu ponudu – od marendi do glavnih jela koja će se kuhati po pet, šest sati, uključujući janjeće i teleće potkoljenice. Za Advent ćemo pripremati kuhano vino, kuhani džin, kuhanu rakiju – bit će tu alkohola i dobre energije u izobilju!"

Propuštene epizode 'Farme' i 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Darijom

Dario Farma Brak na prvu
