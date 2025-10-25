Dario iz Farme' za RTL.hr otkrio detalje svoje svadbe: 'Moj zadatak je platiti, doći i reći da, a ostalo prepuštam gospođi Crnković'

icon-close

Sada je za RTL.hr otkrio kako napreduje organizacija. "Što se svadbe tiče trenutačno ide sve po planu. Svadba će biti u Splitu, to je vise zaručnica uzela u svoje ruke od kad sam se počeo baviti konobom, još je to daleko tako da slabo znam što se tu dešava, moj je zadatak platit, doći i reći: 'Da', a ostalo prepuštam gospođi Crnković", poručio je Dario.

Otkrio je da je svadba 3. listopada iduće godine, a požalio se na cijene. "Baš sam kapario cvijeće kao da ga sade za sljedeću godinu, sve je jako skupo", ispričao je Dario. Rekao nam je da nije još stigao razmišljati o odijelu.

Osim toga, Dario nam je nedavno otkrio da je otvorio konobu u Trogiru. "Nedavno sam otvorio konobu u Trogiru s kolegom. Smještena je u palači Stafileo iz 13. stoljeća, a po tome smo i nazvali našu konobu. Početak je bio jako težak – cijeli život radim u ugostiteljstvu, ali kada je riječ o papirologiji, bio sam potpuno neiskusan. Bio je to pravi izazov, kao da pokušavam upravljati svemirskom stanicom na Marsu", priznaje Dario. "No, za sada su gosti vrlo zadovoljni onim što nudimo, a uvijek nađemo prostor za rakijicu i nekoliko sočnih anegdota o 'Braku na prvu' i 'Farmi'". Propuštene epizode 'Farme' i 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

