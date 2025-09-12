Dario iz 'Farme' za RTL.hr o reakciji zaručnice nakon izlaska iz showa: 'Bila je ponosna, ona zna da sam ja dobra dušica'

Dario iz 'Farme' nedavno je otkrio da njegova zaručnica nije bila za to da uđe u show. "Dario kad je rekao da ulazi na 'Farmu' ja nisam bila za to, razišli smo se na ne baš dobar način. Cijelo vrijeme sam razmišljala je li me shvatio ozbiljno, bilo mi je teško zbog toga", rekla je Darijeva zaručnica Dea.

Sada je Dario za RTL.hr otkrio kakva je bio Deina reakcija nakon njegovog izlaska iz showa. "Djevojka je bila jako ponosna i zbog komentara publike i mog ponašanja, ali ona zna kako sam ja dobra dušica, ali isto tako, svaku je epizodu gledala s nervozom da ću nešto zeznuti", poručio je Dario.