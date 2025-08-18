Emisije
Farma

Dario je finalist 'Farme'! Kandidati nisu zadovoljni: 'Kakvu sreću ima lik'

Ulazak Darija u finalni tjedan izazvao je negodovanje među farmerima, a svoje mišljenje nisu skrivale ni Manuela ni Anđela

RTL.hr
18.08.2025 21:15

Nakon što je Mario osigurao prvo mjesto u finalnom tjednu, Dario mu se pridružio kao drugi finalist. No, ta odluka nije naišla na oduševljenje među ostalim farmerima. Manuela nije mogla sakriti iznenađenje: "Jesi svjesna da on ide u finale? Kakvu sreću ima lik, jučer je došao i već je u finalu. Očito treba, iz nekog razloga je zaslužio." Ipak, priznaje da joj Dario nije bio problematičan: "Bio mi je okej otkako se priključio, ali mislim da je previše da on uđe u finalni tjedan, s obzirom na to da nije prošao ono što i mi od početka."

Dario, Farma
Dario, Farma FOTO: RTL

Slično razmišlja i Anđela, kojoj ova situacija nije potpuno pravedna: "To što je Dario u finalnom tjednu mi nije fer. Neki ljudi su to više zaslužili, ali to je sve igra."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

