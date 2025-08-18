Nakon što je Mario osigurao prvo mjesto u finalnom tjednu, Dario mu se pridružio kao drugi finalist. No, ta odluka nije naišla na oduševljenje među ostalim farmerima. Manuela nije mogla sakriti iznenađenje: "Jesi svjesna da on ide u finale? Kakvu sreću ima lik, jučer je došao i već je u finalu. Očito treba, iz nekog razloga je zaslužio." Ipak, priznaje da joj Dario nije bio problematičan: "Bio mi je okej otkako se priključio, ali mislim da je previše da on uđe u finalni tjedan, s obzirom na to da nije prošao ono što i mi od početka."
Dario je finalist 'Farme'! Kandidati nisu zadovoljni: 'Kakvu sreću ima lik'
Ulazak Darija u finalni tjedan izazvao je negodovanje među farmerima, a svoje mišljenje nisu skrivale ni Manuela ni Anđela
Emotivan oproštaj na 'Farmi', kandidati priznali da će im ovi neobični stanari nedostajati
Novi tjedni zadatak iznenadio farmere - umjesto obitelji, na imanje stigao Marinko
