Dario nakon ispadanja s 'Farme' za RTL.hr: 'Nisam ispunio obećanje, ali mislim da će biti ponosna'

Finalist 'Farme' otvoreno o ljubavi, pogreškama i svom najvećem strahu. Iako nije ušao u superfinale, iza sebe ostavlja snažnu priču, otvoreno priznajući: 'Mislim da će biti ponosna, ali nisam ispunio ono što sam obećao - da ću pobijediti'

Za Darija, najteži dio 'Farme' bio je upravo osjećaj gubitka kontakta s onima koji su mu najvažniji: "Nije mi bilo cure, napušten si od svega, nemaš njihovu podršku, sam si sa sobom. To je najgore." Njihov rastanak bio je težak, a odlazak u show nije bio zajednička odluka: "Rastali smo se u ne baš dobrim odnosima i nismo se mogli čuti. Mislim da će biti ponosna, ali nisam ispunio ono što sam obećao - da ću pobijediti." Bez tehnologije i vanjskog svijeta ostaješ sam sa sobom. Upravo to Dariju je promijenilo pogled na život: "Najviše razmišljaš o svojim nekim greškama u životu, kako si se ponašao prema nekim ljudima, što si napravio krivo. I to te učini boljim čovjekom."

Dario i Dea, Farma FOTO: RTL

Iako je na 'Farmi' stekao prijatelje među kojima posebno ističe Davora, Manju, Jelenu i Manuelu, osjećaj podjele među kandidatima nije mogao ignorirati: "Svi su nas gledali, mene i Davora, poprijeko. Trudili smo se kroz rad pokazati sebe i sve to, da nas prihvate, ali jednostavno su oni stvorili neki svoj klan i nisi mogao ništa. Samo si čekao metak za odstrel."

Davor i Dario, Farma FOTO: RTL

Najveća sportska bol često dolazi iz male greške. Za Darija, bila je to pogrešna procjena u odlučujućem trenutku: "Imao sam sve u svojim rukama. Imao sam veliku prednost i pogriješio sam na samom kraju. Otrčao sam po ključ za superfinale, a nije mi bila napunjena ona vaza. Mislio sam da je napunjena."

Darko i Dario u areni, Farma FOTO: RTL

Svoj favorit za pobjedu nikad nije krio: "Ivan je čovjek koji je svojim radom i svime izgradio cijelu 'Farmu'. Naučio nas je sve, kako voziti traktor, kako musti kravu, kako musti kozu... Ne samo mene, nego sve ostale. On jedini to zaslužuje."

Dario i Ivan, Farma FOTO: RTL