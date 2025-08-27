Emisije
Farma

Dario pred slomom? 'Osjećam se nemoćno i klonuo sam duhom'

Jedini finalist izvan moćnog klana otvoreno priznao krizu pred odlučujuće borbe: 'Nije mi do ničega'

RTL.hr
27.08.2025 21:10

Dario je ušao u finale kao jedini igrač koji nije pripadao glavnom klanu, no čini se da mu pritisak završnice teško pada. Davor je primijetio kako nešto nije u redu: "Nije nešto dobro Dariju, možda to nije samo fizički, čini mi se da ga je i psihički stislo. Rekao mi je da ima krizu, da mu nije lako, da ga je sve nabilo." Na pitanje je li spreman za bitku, Dario je iskreno odgovorio: Ne... Nije mi neki danas dan, ne znam što mi je, nemoćan sam i klonuo sam duhom. Nije mi do ničega." Pred njim su presudni trenuci, a hoće li pronaći snagu i vratiti fokus ostaje za vidjeti. 

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

