Dario pred slomom? 'Osjećam se nemoćno i klonuo sam duhom'

Dario je ušao u finale kao jedini igrač koji nije pripadao glavnom klanu, no čini se da mu pritisak završnice teško pada. Davor je primijetio kako nešto nije u redu: "Nije nešto dobro Dariju, možda to nije samo fizički, čini mi se da ga je i psihički stislo. Rekao mi je da ima krizu, da mu nije lako, da ga je sve nabilo." Na pitanje je li spreman za bitku, Dario je iskreno odgovorio: Ne... Nije mi neki danas dan, ne znam što mi je, nemoćan sam i klonuo sam duhom. Nije mi do ničega." Pred njim su presudni trenuci, a hoće li pronaći snagu i vratiti fokus ostaje za vidjeti.

