Dario za RTL.hr o dolasku zaručnice i strategiji za finale: 'Bilo mi je savršeno što sam je vidio'

Dario je za RTL.hr otkrio svoju taktiku za pobjedu u 'Farmi'

Dario je ušao u finale 'Farme', proteklog je tjedna bio vođa, a u showu ga je posjetila njegova zaručnica Dea te obitelj, majka i otac. To mu je dalo dodatnu snagu, a o svojoj taktici govori za RTL.hr.

Vaša saveznica Manuela izazvala je Nikolinu u dvoboj i izgubila. Manuela je nakon duela poručila: "Žao mi je što je Dario polagao nade u mene da ću slomiti maticu." Kako ste doživjeli njezine riječi i ispadanje?

Manuela je dala sve od sebe i stvarno sam vjerovao da bi mogla pobijediti Nikolinu, ali nažalost nije uspjela u tome. Žao mi je što je bila ispala jer smo imali dobru zezanciju i energiju.

Neki kandidati su izjavili da vaš ulazak u finale nije zaslužen. Što im poručujete?

I ja mislim da nitko nije zaslužio finale na ovogodišnjoj farmi osim Ivana.

Kao vođa niste prošli tjedni zadatak. Suočili ste se s kritikama mentora Marinka da snosite svu odgovornost. Osjećate li se odgovornim? Smatrate li da je ekipa mogla pokazati više discipline?

Osjećam se odgovornim, ali isto tako bio je to težak period u našim glavama budući da su dolazili naši voljeni, a isto tako glave su nam bile u razmišljanju da je finale tu i nismo znali što nas čeka u svakom trenutku.

Djevojka vam je priznala da vas na početku nije podržala u odluci da uđete na Farmu', ali danas kaže da je ponosna na vas. Koliko vam znači ta podrška sada i koliko vam je taj susret dao snage za završnicu?

Hvala joj što je skupila snage doći pred kamere i dati mi podršku. Iskreno bilo mi je savršeno što sam ju vidio...

U igri su se pridružili povratnici i unijeli dodatnu napetost. Kako gledate na njihov povratak i misliš li da će promijeniti odnose u završnici?

Povratnici bi mogli promijeniti tijek igre, ali ne znam na koji način, vidjet ćemo.

Što bi bila tvoja poruka gledateljima koji prate tvoj put od ulaska pa sve do finalnog tjedna?

Moja poruka za gledatelje je ta da hvala puno svima koji su uz mene i nisam mogao zamisliti da ću imati toliku podršku i ljubav. Lijepo je to vidjeti.

Koja je tvoja strategija za sam kraj, što planiraš pokazati u finalnom tjednu da dokažeš da si ti taj koji zaslužuje pobjedu?