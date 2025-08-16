Dario za RTL.hr o izbacivanju Davora iz 'Farme': 'On je veliki igrač'

Dario se za RTL.hr osvrnuo na Davorovo ispadanje iz 'Farme' nakon što ga je pobijedio u duelu

Dario je za RTL.hr komentirao svoju pobjedu protiv Davora u duelu i svoj plan za dalje u 'Farmi'.

Kada si stigao na Farmu', jesi li odmah osjetio da će ti kasniji ulazak biti otežavajuća okolnost?

Pri ulasku znao sam da me čeka težak period prilagodbe na ljude koji su već proživjeli dosta dana skupa...

Više puta si isticao da ti se ne sviđa podjela za stolom i negativna energija u kući. Je li te takva atmosfera motivirala da igraš drugačije ili te iscrpljivala?

Naravno da mi se ne sviđa podjela, mogu tu biti dva klana ili što već, ali živimo skupa i u istoj smo situaciji pa zato se treba držati skupa i proći sve to. Nije bilo potrebe za okretanjem glave jedni od drugih.

Što ti najviše podiže raspoloženje tijekom dana na 'Farmi'?

Samo ću reći Davor i Manuela.

Dvoboj s Davorom bio je emotivan jer ste od početka bili prijatelji i saveznici. Koliko ti je bilo teško boriti se protiv njega?

Ma što reći za Davora, čovjek je začinio igru jer se i trebala začiniti. Obožavam tog lika, veliki je igrač, ali stvarno dobar čovjek, kliknuli smo na nekoj razini da smo se čitali. Imali smo puno zajedničkih stvari do te razine da nam obojici žene peglaju Dinerse, hahaha. To nas je još više povezalo hahaha. Najgore je bilo onome tko ostaje na farmi jer nema više zezancije i pozitive koju smo imali.

Je li izbor pomoćnika u areni igrao ulogu za pobjedu?

Definitivno, čim sam odabrao Doru, znao sam da ću pobijediti jer je sportašica kao i ja, tako da smo se dobro razumjeli u igri.

Nakon što si rekao da se vraćaš u kuću 'kao samac', kakav je tvoj plan za nastavak igre i vidiš li se u finalu?

Moj plan za dalje je pokušati sve pobijediti do kraja.

