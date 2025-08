Dario za stolom: 'Razdvojili smo se, ima negativne energije'! Ivan mu odmah uzvratio

Tijekom razgovora s voditeljicom Nikolinom Pišek, atmosfera za stolom bila je sve samo ne opuštena. Dario je bez okolišanja iznio svoje mišljenje: "Najviše me mori to što smo se razdvojili. Osjeti se negativna energija." Kao krivce navodi Nikolinu, Doroteju, Darka, a potom dodaje i Ivana. No Ivan to nije mogao prešutjeti. "Nisam se ja odvojio," odgovorio je hladno. "Ne slažem se s Dariom. Ja radim na tjednom zadatku. Oni su se sami makli od nas, ne znam zašto."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!