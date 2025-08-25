Darko grize pred kraj, a Kiki uvjeren: 'Svi me slušaju, ja imam moćnu riječ'

Na 'Farmi' se sve više osjeća napetost kako se približava sam kraj igre. Darko je otvoreno priznao da se situacija na imanju drastično promijenila otkako je Kiki ispao. "Kiki, puno se promijenilo otkako si otišao, dobili smo ta četiri nova, pojavili su se kao pomoćnici, a Jelena i Manja su se okrenule s njima", rekao je. Kiki je na to reagirao iznenađeno, priznajući da mu nije drago što se Manja i Jelena sada nalaze na suprotnoj strani. "Stvarno sam neugodno iznenađen da su se Manja i Jelena okrenule protiv vas", kazao je, ali i dodao da ne dijeli Darkovo mišljenje da su povratnici protiv njega i Ivana.

Darko, s druge strane, uvjeren je da se upravo on i Ivan nalaze pod najvećim pritiskom. "Mislim da smo ja i Ivan na tapeti od strane povratnika", izjavio je, no Kiki ga je pokušao smiriti. Samouvjereno je poručio: "Ma vidit ću ja s njima. Ja kao povratnik i najstarija osoba imam moćnu riječ, oni mene svi slušaju." I dok Kiki vjeruje u svoju pregovaračku snagu i utjecaj među povratnicima, Darko se fokusira na ono što ga čeka u završnici. "Nisam davao sto posto od sebe dosad baš iz razloga da bi sad bio spreman.", rekao je odlučno.

