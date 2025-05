Darko iz 'Farme' je imao težak život: 'Dosta sam toga prošao – nije me život mazio'

''Toga će sigurno biti, tako da ću sigurno biti iznerviran'', komentirao je. Također, otkrio je da mu obitelj znači sve u životu. ''Sve što mi se u životu događa, događa mi se zajedno s njima. Mislim da je to nešto najbitnije u životu. U obitelji sam imao dosta gubitaka, tako da me je život naučio da se ne može sve planirati. Život pokaže da sve može biti drugačije i da su zdravlje i sreća najbitniji'', objasnio je Darko i otkrio kako mu nije bilo lako u životu.

Darko je za sebe rekao kako je u srcu dobar, no da se ipak prema svakom ponaša po zaslugama. ''Mislim da nije problem niti zaplakati jer svi smo ljudi, svi imamo emocije, samo što se netko suzdržava'', rekao je Darko i otkrio kako ne voli dvolične osobe i 'igrice'.

''Sa svojih 26 godina, sam prošao dosta toga – nije me baš život mazio, oduvijek sam borac. Cijelo to iskustvo me učinilo jačim i izdržljivijim'', zaključio je Darko.

