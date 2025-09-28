Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi Tajkun 2 Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Darko iz 'Farme' objavio fotografiju s bratom Danijelom i oduševio pratitelje: 'Burazer'

Darko je bio jedan od superfinalista 'Farme'

RTL.hr
28.09.2025 20:00

Darko iz 'Farme' na Instagramu je podijelio fotografiju sa svojim bratom Danijelom, uz jednostavan, ali emotivan opis: "Burazer".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Darko je bio jedan od superfinalista 'Farme', a tijekom showa se zbližio s Dorotejom. "S Dorom ću definitivno ostati u dobrim odnosima i mislim da mi je to budući prijatelj za dugi niz godina. Ona je savršena osoba i savršen prijatelj, vidim da je život nije mazio, a da je uspjela", rekao je Darko za RTL.hr.

Govoreći o svom putovanju kroz 'Farmu', Darko je priznao da mu je iskustvo bilo potpuno novo. "Moje putovanje kroz 'Farmu' je bilo nešto novo u životu i sigurno bih ponovio", kazao je.

Darko i Doroteja, Farma
Darko i Doroteja, Farma FOTO: Instagram

Iako je pokazao disciplinu, Darko priznaje da je imao svojih trenutaka. "Mislim da će moji roditelji biti ponosni na mene jer nisam napravio nikakav incident. Dobro jesam nekad malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno."

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

Darko Farma
Farma

Rebecca i Nikolina iz 'Farme' pozirale zagrljene i nasmijane: 'Još uvijek tu... neopterećene i nenadmašne'

Moglo bi te zanimati

Neraskidivo prijateljstvo! Doroteja i Darko iz 'Farme' ponovno zajedno, objavili zajedničku fotku s druženja: 'Običan utorak'

Darko nakon finala 'Farme' za RTL.hr: 'Roditelji će biti ponosni na mene. Jesam malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno'

Superfinalisti 'Farme' su Rebecca, Ivan i Darko!

Kad igra postane osobna: Ovo su najveći raskoli kandidata ovogodišnje 'Farme'

Romantična strana 'Farme': Tko su parovi i simpatije koje su dosad obilježile sezonu?

Najemotivnija epizoda 'Farme': Pogledajte poruke koje su rasplakale kandidate