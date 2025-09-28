Darko iz 'Farme' objavio fotografiju s bratom Danijelom i oduševio pratitelje: 'Burazer'

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Darko je bio jedan od superfinalista 'Farme', a tijekom showa se zbližio s Dorotejom. "S Dorom ću definitivno ostati u dobrim odnosima i mislim da mi je to budući prijatelj za dugi niz godina. Ona je savršena osoba i savršen prijatelj, vidim da je život nije mazio, a da je uspjela", rekao je Darko za RTL.hr.

Govoreći o svom putovanju kroz 'Farmu', Darko je priznao da mu je iskustvo bilo potpuno novo. "Moje putovanje kroz 'Farmu' je bilo nešto novo u životu i sigurno bih ponovio", kazao je.