Darko iz 'Farme' objavio fotografiju s bratom Danijelom i oduševio pratitelje: 'Burazer'

Darko iz 'Farme' na Instagramu je podijelio fotografiju sa svojim bratom Danijelom, uz jednostavan, ali emotivan opis: "Burazer".
Inače, Darko je bio jedan od superfinalista 'Farme', a tijekom showa se zbližio s Dorotejom. "S Dorom ću definitivno ostati u dobrim odnosima i mislim da mi je to budući prijatelj za dugi niz godina. Ona je savršena osoba i savršen prijatelj, vidim da je život nije mazio, a da je uspjela", rekao je Darko za RTL.hr.
Govoreći o svom putovanju kroz 'Farmu', Darko je priznao da mu je iskustvo bilo potpuno novo. "Moje putovanje kroz 'Farmu' je bilo nešto novo u životu i sigurno bih ponovio", kazao je.
Iako je pokazao disciplinu, Darko priznaje da je imao svojih trenutaka. "Mislim da će moji roditelji biti ponosni na mene jer nisam napravio nikakav incident. Dobro jesam nekad malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno."