Darko nakon finala 'Farme' za RTL.hr: 'Roditelji će biti ponosni na mene. Jesam malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno'

icon-close

Završila je još jedna uzbudljiva sezona 'Farme', a u superfinalu su se našli Darko, Ivan i Rebecca. Iako je Ivan na kraju pobijedio, Darko nije skrio svoje zadovoljstvo što je uspio doći do samog finala. Zajedno su se natjecali do samog kraja, a Darko je, govoreći o svom iskustvu za RTL.hr, istaknuo da svi troje zaslužili pobjedu. "Bilo tko od nas troje da je pobijedio, bila bi zaslužena pobjeda", poručio je Darko. Govoreći o svom putovanju kroz 'Farmu', Darko je priznao da mu je iskustvo bilo potpuno novo. "Moje putovanje kroz 'Farmu' je bilo nešto novo u životu i sigurno bih ponovio", kazao je.

icon-expand Farma - Darko FOTO: RTL

No, nije sve bilo lako. Darko je priznao da je najviše osjećao nedostatak obitelji. "Jedino što mi je iz vanjskog svijeta falilo je obitelj. Nikad duže u životu nisam bio rastavljen od njih. Odnosno bili smo rastavljeni, ali smo imali kontakt. Ovo je bilo prvi put da smo bili bez ikakvog kontakta." Iako je pokazao disciplinu, Darko priznaje da je imao svojih trenutaka. "Mislim da će moji roditelji biti ponosni na mene jer nisam napravio nikakav incident. Dobro jesam nekad malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno."

icon-expand Superfinalist Darko, Farma FOTO: RTL

Za vrijeme boravka na 'Farmi', život s različitim karakterima bio je izazov, no Darko ističe da je to iskustvo bilo vrlo zanimljivo. Ponekad su mu ipak smetali neki ljudi, poput Manuele koja je u šest ujutro upalila svjetla i vikala: "Ustaj!" Jedna od pozitivnih stvari koja je proizašla iz 'Farme' je i Darkovo novo prijateljstvo s Dorom. "S Dorom ću definitivno ostati u dobrim odnosima i mislim da mi je to budući prijatelj za dugi niz godina. Ona je savršena osoba i savršen prijatelj, vidim da je život nije mazio, a da je uspjela." Darko se ne kaje ni zbog čega, ali mu je žao što nije uspio složiti slagalicu na vrijeme. "Ne kajem se ni zbog čega, samo mi je žao zbog te slagalice što je nisam prije uspio složiti jer mislim da sam je složio da bih stigao do kraja." Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.