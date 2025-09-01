Darko podijelio atraktivne ljetne fotke, pa uputio podršku Rebecci: 'Farma ne bi bila ista bez tebe!'

"Čestitam ti od srca što si stigla u superfinale! Tvoja snaga, upornost i pozitivna energija su nevjerojatni, pokazala si koliko možeš biti svoja i koliko se možeš držati svojih principa, čak i kad te drugi ne razumiju," napisao je. Darko se osvrnuo i na njihovo zajedničko iskustvo na imanju, koje je, kako kaže, bilo nezaboravno upravo zbog nje: "Drago mi je što sam imao priliku da se natječem s tobom i što sam te upoznao. 'Farma' ne bi bila ista da tebe nije bilo. Tvoje prisustvo je učinilo sve posebno i nezaboravno. Aboridžin naš lijepi s jakim rukama. Svaka čast! Moj naklon!"
Podsjetimo, Rebecca je bila najmlađa natjecateljica ove sezone i na kraju završila kao drugoplasirana, dok je Darko također stigao do samog kraja i bio jedan od favorita gledatelja. Njihovo međusobno poštovanje, čak i nakon žestokih dvoboja, dokaz je da su prava prijateljstva moguća čak i u natjecateljskom formatu. Nakon završetka napete sezone 'Farme', bivši superfinalist Darko Jurešić odlučio je sa svojim pratiteljima podijeliti kako uživa u zasluženom odmoru.