Darko razočaran šutnjom o Iman, ona se požalila: 'Gledana sam kao kompletni lažov'

Iman je podijelila svoje mišljenje o situaciji na 'Farmi'. "Ide mi jako na živce što sam ja gledana kao kompletni lažov, da sve što ja kažem nije istina, da ja tu manipuliram ljudima, da sam ja tu neki frik koji zapravo svima radi neke probleme i lošu energiju. Boli me to jer je nekako teško ići protiv svih njih dok imaju sve te teorije i teze", ispričala je. Dodala je kako nije lako to trpiti posljednja dva, tri tjedna.