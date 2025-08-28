Darko ušao u superfinale i poslao poruku svima koji su sumnjali: 'Drago mi je što su svi na tribini razočarani'

U velikoj završnici 'Farme', druga arena donijela je još jednu žestoku borbu, između Darka i Darija. Borba je napeta i neizvjesna do samog kraja, no pobjedu je odnio Darko. Time se ostvarila njihova davna želja da se upravo on i Ivan susretnu u superfinalu. "Ja i Ivan smo uspjeli u onome što smo htjeli", rekao je Darko odmah nakon arene, ne skrivajući ni zadovoljstvo. "Drago mi je što su svi na tribini razočarani i što im se želja nije ispunila."