Darko ušao u superfinale i poslao poruku svima koji su sumnjali: 'Drago mi je što su svi na tribini razočarani'

U velikoj završnici 'Farme', druga arena donijela je još jednu žestoku borbu, između Darka i Darija. Borba je napeta i neizvjesna do samog kraja, no pobjedu je odnio Darko. Time se ostvarila njihova davna želja da se upravo on i Ivan susretnu u superfinalu. "Ja i Ivan smo uspjeli u onome što smo htjeli", rekao je Darko odmah nakon arene, ne skrivajući ni zadovoljstvo. "Drago mi je što su svi na tribini razočarani i što im se želja nije ispunila."
S druge strane, Dario je prihvatio poraz s velikom dozom sportskog duha: "Drago mi je što sam izgubio baš od Darka. On je prošao najteži put na 'Farmi', ako itko zaslužuje ovo, onda je to on." Darko je sada uz Ivana na posljednjem koraku do titule pobjednika 'Farme'. Dvojica saveznika, sada suparnici spremaju se za konačni obračun.