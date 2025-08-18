'Dat ću sve od sebe da razbijem klan': Dario ponovno vođa uoči finalnog tjedna

Nakon što je Davor napustio 'Farmu' , vođenje obitelji preuzeo je Dario i time si automatski osigurao mjesto u finalnom tjednu. Iako mu je ovo već drugi put da nosi titulu vođe, svjestan je da je sada ulozi veći nego ikad. Podjelu tjednih zadataka odradio je mirno, koristeći "kamenčiće" i dogovor kako bi izbjegao otvorene sukobe, ali i sam priznaje da ga ta uloga stavlja u nezgodnu poziciju.

"Moram biti jako oprezan sa zadacima i raspodjelom i kako se ponašam prema nekome, što mi teško pada. Ja sam vođa, a moram se njima ulizivati. Čim mi jedan okrene leđa, svi će mi okrenuti leđa, onda ide nered", iskreno je rekao. Ipak, u završnici ne skriva ni svoj pravi plan: "Dat ću sve od sebe da taj klan razbijemo. Bit će jako teško."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!