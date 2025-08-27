Emisije
Farma

Davor bijesan zbog curenja informacija, prozvao 'sumnjivog tipa'

Kako se bliži kraj 'Farme', napetosti rastu i među onima koji su se vratili u igru. Povratnici su dobili važan zadatak: odlučiti o parovima koji će se suočiti u idućim arenama. No, povjerljive informacije očito nisu ostale tajna

RTL.hr
27.08.2025 20:30

Davor je sazvao neformalni sastanak i otvoreno izrazio ljutnju: "Mi nismo ovdje ništa odradili, a oni već sve znaju dolje što se dešava." Prema njegovim riječima, netko od povratnika finalistima je prenio detalje koje nisu smjeli znati. Sumnje su pale na Kikija, koji je priznao da je spomenuo mogućnost izvlačenja imena iz tegle, no pokušao se opravdati, navodno je to bilo u opuštenom razgovoru i bez namjere da otkrije ključne stvari. Ipak, Davor je bio jasan: "Nitko ne voli cinkaroše ni drukere, a vidio sam da je deda sumnjiv tip." Drama među povratnicima otkriva koliko su ulozi visoki pred sam kraj igre.

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

