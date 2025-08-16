Davor za RTL.hr o ispadanju i razočarenju: 'Pod zadnje sam sanjao Tinu i djecu. Previše su mi nedostajali'

icon-close

Davor je ispao s 'Farme', a ne skriva kako su ga određeni kandidati itekako razočarali. U intervjuu za RTL.hr otkrio je kako mu je bilo, s kime se najviše sprijateljio, ali i tko vlada 'Farmom'.

Kako biste opisali iskustvo na 'Farmi'?

Iskustvo je bilo dobro. Naučio sam dosta stvari. Naučio sam mnoge stvari što nisam znao - musti krave, koze... Šišao sam nokte životinjama, odnosno kozama i ovcama. Također, dosta sam naučio u vezi životinja i farme. Podeblja ti se nekako odgovornost prema svemu. Takav sam, kakav sam, igram tu igru i da prihvatim ta sva pravila koliko god mogu i odraditi sve što trebam. Bilo je naporno. Bilo je teških trenutaka, bilo je kriza, pogotovo zbog Tine i djece.

Kakav je bio odnos između vas i ostalih kandidata?

Nije mi bilo teško izgraditi odnos sa svima, to je prioritet. Kad uđeš nakon 30 dana negdje, normalno da su se neki ljudi već grupirali tako da sam napravio prvo odnos sa svima, onda sam vidio tko je kakav, tko je s kime. No, prvo sam ih morao sve upoznao. To mi je bio prvi cilj, i to prvih desetak dana.

Kad su se krenuli mijenjati odnosi?

Kada sam shvatio da postoje klanovi u kući, da postoji jedan klan i ti ljudi su se nekako grupirali, oni si i odgovaraju. Svaka im čast, drže se zajedno. Ti ljudi od prvog dana izbacuju ljude s 'Farme' po svakakvim kriterijima. Nisu gledali to tko je kakav farmer nego su odlučivali po nekim njihovim načelima. Tada sam shvatio da moram vidjeti, potražiti neke normalne ljude. Ti ljudi su bili unutra k'o otpadnici. Čekali su kao patke za odstrel da ih ovaj klan skida. I složio sam ekipicu dobrih ljudi. Ja bih rekao da su to neiskvareni i dobri ljudi. Zato i nisu bili u tom planu. Stvorio sam također klan, kao i pokret otpora.

Jeste li razočarani zbog ispadanja?

Ne, nisam razočaran zbog ispadanja. Počeli su mi nedostajati Tina i djeca. Počeo sam ih sanjati. Kandidati su mi jako išli na živce. Tražio sam malo samoće. Rad me spašavao. Stalno sam nešto radio.

Kome je najviše stalo do pobjede?

Dori i Nikolini iako je svima stalo. Dora i Nikolina su te neke dvije matice. I njih dvije imaju plan. Okrenule su oko malog prsta nekoliko ljudi koji su povodljivi i koji su također slični kao one, dvolični ili trolični. Uspjele su iz omotati oko malog prsta. Uglavnom, Dora i Nikolina su zabrijale.

S kime ste se najviše sprijateljili?

Najviše sam se sprijateljio s Dariom. S njime sam proveo pet dana kao pomoćnik. S njim sam bio u kolibi, spavali smo skupa u kozarcu. Jastuci su nam bili cement, odnosno vreće cementa. Nismo mogli s tim ljudima spavati u štali, u toj sobi gdje su kreveti.

