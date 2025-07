Davor za RTL.hr o svom okretanju protiv Manuele: 'Sve mi je to igra, treba biti odlučnija'

Osnivali ste klan s Manuelom, a na glasovanju za drugog duelista okrenuli ste se protiv nje. Zašto?

Ona je to doživjela kao izdaju. Mislite li da preosobno shvaća situaciju? Vama je to i dalje sve igra, kako ste ranije istaknuli?

Mogli smo vidjeti da slažete razne kombinacije i stvarate dobre odnose s nizom kandidata. Jeste li se malo pogubili u svim tim planovima? Na čijoj ste sada strani?

Pa da nisam stvarao saveznike, odletio bih odmah van. I imali su svi unutra dogovor, uz taj ženski klan još su imali dogovor da novi lete van i da starim natjecateljima ne misle davati glasove nego se novih odmah riješiti... Tako da ako mi je bio cilj što duže ostati na 'Farmi' pa neka to barem bude s nekim odabranim, po mom mišljenju dobrim i ok ljudima. Razmišljao sam da idem s ovim velikim klanom jer stvorio sam odnos i s Darkom i Dorom, pa bacati sve po redu s Dorom, Nikolinom, Darkom i njima svima. Ali odlučio sam se ipak boriti protiv njih, a ne im se pridružiti i glumatati s njima.

Želite se riješiti Doroteje i Nikoline. Smatrate li da to možete uspjeti?

Mislim da kada dođe do spajanja obitelji definitivno ćemo biti u manjini i da će bitka biti teška, ali bitno je bilo koga od ovih odabranih poslati do kraja. Znao sam već da dolje imam Darija i Dario je vjerovao Ivanu da je i Ivan protiv njih jer ga samo iskorištavaju i drže radi zadataka. To nas je onda Manja, Jelena i ja. I tu je i Goran, i ako je vjerovati Dariju da je Ivan naš, to nas je šest. A njih Rebecca, Anđa, Mario, Nikolina, Dora, Darko je isto šest. Tako da Manuela ispada prevaga ako se ne varam. Uglavnom, vidim čak malu šansu da se prevagne Nikolinu i Doru. Iako sam kasno doletio u igru, imam malu šansu i još je sada vidim. A i usto sam morao stvoriti odlične odnose da što duže izguram.

