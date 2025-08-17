Emisije
Farma

Davor za RTL.hr otkrio koje dvije žene su strah i trepet 'Farme'

Davor je ispao iz 'Farme', a u intervjuu za RTL.hr nije štedjeo kandidate koji su ostali

RTL.hr
17.08.2025 09:00

Davor je napustio 'Farmu', a tamo je bio poznat kao čovjek koji itekako ima svoje mišljenje. Nije bio djelom dominantnog klana, a za RTL.hr je otkrio tko su glavni pokretači bilo kakvih promjena, ali i tko u konačnici odlučuje tko ispada.

Davor, Farma
Davor, Farma FOTO: RTL

"Odnosi u kući su se promijenili kada sam shvatio da postoje klanovi u kući, da postoji jedan klan i ti ljudi su se nekako grupirali, oni si i odgovaraju. Svaka im čast, drže se zajedno. Ti ljudi od prvog dana izbacuju ljude s 'Farme' po svakakvim kriterijima. Nisu gledali to tko je kakav farmer nego su odlučivali po nekim njihovim načelima. Tada sam shvatio da moram vidjeti, potražiti neke normalne ljude. Ti ljudi su bili unutra k'o otpadnici. Čekali su kao patke za odstrel da ih ovaj klan skida. I složio sam ekipicu dobrih ljudi. Ja bih rekao da su to neiskvareni i dobri ljudi. Zato i nisu bili u tom planu. Stvorio sam također klan, kao i pokret otpora.", rekao je i potom otkrio kako su glavne kandidatkinje Doroteja i Nikolina.

Doroteja i Nikolina, Farma
Doroteja i Nikolina, Farma FOTO: RTL

"Dora i Nikolina su te neke dvije matice. I njih dvije imaju plan. Okrenule su oko malog prsta nekoliko ljudi koji su povodljivi i koji su također slični kao one, dvolični ili trolični. Uspjele su iz omotati oko malog prsta. Uglavnom, Dora i Nikolina su zabrijale", zaključio je Davor. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

