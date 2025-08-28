Emisije
Farma

Dejan za RTL.hr otkrio: 'Nakon 'Farme' sam napravio onu vlastitu. Sin je obožava!'

Dejan je nakon 'Farme' na svome imanju napravio onu vlastitu. Za RTL.hr je otkrio više detalja

RTL.hr
28.08.2025 16:00

Dejan je bio natjecatelj 'Farme' koji se na borbu za osvajanje 50 tisuća eura upustio zvog svoje obitelji. Naime, kako je govorio tijekom epizoda, bio mu je potreban novac kako bi sinu, koji boluje od teškog oblika epilepsije, pružio dodatnu medicinsku skrb, odnosno liječenje. Nakon ispadanja s 'Farme' nastavio se boriti za sinovo zdravlje, a odlučio mu je pružiti i jedinstveno iskustvo - vlastitu farmu. 

Farma
Farma FOTO: Privatna arhiva

"Želja mi je u budućnosti napraviti vrstu seoskog turizma za djecu, pogotovo za djecu s određenim poteškoćama. Čim sam izašao s Farme, bacio sam se u realizaciju. Na svome imanju nedaleko Vrbovca iskopao sam ribnjak, plan je kupiti čamac, a nabavio sam i domaće životinje. Imamo koze, dva konja, a uskoro ću raditi i štalu. Dosta sam uložio, a sve radim sam", rekao je Dejan, koji je pun životne energije.

Farma
Farma FOTO: Privatna arhiva

Plan mu je imanje u budućnosti registrirati kao OPG, a zasad je prezadovoljan sa svime što je učinio. Pogotovo kada osvijesti da njegov sin uživa u prirodi. 

"Obožava ovo mjesto. Najveći gušt mu je kositi, a voli hraniti i životinje", rekao je. 

Farma
Farma FOTO: RTL

Uskoro će nabaviti i - magarce. 

Sinu i dalje traži najbolje moguće liječnje budući da se, kaže, epileptični napadaji nisu smirili. Trenutačno istražuju mogućnost liječenja u Njemačkoj gdje bi, dodaje, izvodili operaciju na mozgu. "To je rizično, prije toga trebamo sve istražiti", zaključio je. 

Dejan, Farma
Dejan, Farma FOTO: Privatna arhiva

Što se tiče kandidata iz 'Farme', navija za Ivana, za kojega smatra da je veliki radnik i s njime do daljnjega planira ostati u kontaktu.

Dejan, Farma
Dejan, Farma FOTO: Privatna arhiva

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

