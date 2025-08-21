Emisije
Farma

'Dobila sam što sam željela': Rebecca bez straha izazvala Doroteju u arenu!

Rebecca je postala prva duelistkinja. Umjesto nervoze, dočekala je taj trenutak sa širokim osmijehom

RTL.hr
21.08.2025 21:00

Ivan je odmah uočio kako situacija nije najbolje sjela Nikolini: "Na njenom licu se vidi da ovo nije očekivala. Boji se." Napetost se još više podigla kad je Rebecca jasno odabrala Doroteju kao svoju protivnicu u areni. "Hrabro. Svaka čast, Rebecca, izabrala si me kao drugog duelistu. Hrabrost ili ludost, vidjet ćemo sutra", odvratila je Dora samouvjereno, dajući do znanja da je spremna stati u arenu bez trunke straha. 

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

duel doroteja rebecca farma
