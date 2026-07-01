Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Dok prže ljetne vrućine, mentor 'Farme' Marinko pronašao je savršeno osvježenje: S njim se hlade i konji

Dok Hrvatsku pogađaju visoke temperature, Marinko je svojim pratiteljima otkrio kako se rashlađuje na selu - i pritom ih dobro nasmijao

RTL.hr
01.07.2026 13:00

Na društvenim mrežama Marinko Vukobratović je objavio duhovit video u kojem bezbrižno sjedi u malom bazenu u dvorištu, uživajući u osvježenju tijekom nesnosnih ljetnih vrućina. No ono što je njegove pratitelje posebno nasmijalo jest činjenica da iz istog bazena piju i njegovi konji.

"Ako ste mislili da se ljudi na selu ne kupaju, pogriješili ste. Ovako mi to radimo i duša nam je čista", napisao je Marinko uz objavu koja je ubrzo privukla brojne reakcije.

Marinko, Farma
Marinko, Farma FOTO: Instagram

Marinko je i tijekom emitiranja 'Farme' često pokazivao da, osim što je predan radu na gospodarstvu i mentoriranju kandidata, zna nasmijati publiku. Ovaj simpatični video još je jednom potvrdio da mu ni ljetne vrućine ne mogu pokvariti dobro raspoloženje.

farma marinko vukobratović mentor marinko farma
Farma

Ovo je put Iman u 'Farmi'! Mnogima je bila na piku, a ona je došla s jasnom taktikom: 'Nisam došla po novac, nego da vidim kakvi su ljudi'

Gospodin Savršeni

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Hrvatsku i pokazala zavidnu figuru u bikiniju

Moglo bi te zanimati

Nuša iz 'Gospodina Savršenog' stigla u Hrvatsku i pokazala zavidnu figuru u bikiniju

Ličku zimu zamijenio morskom idilom: Mentor Marinko iz 'Farme' pokazao isklesano tijelo, evo kako uživa daleko od seoskih poslova!

Ljeto je službeno počelo! Finalist 'Farme' Mario pokazao gdje puni baterije

Fotke koje su podigle prašinu! Nuša iz 'Gospodina Savršenog' ne prestaje izazivati reakcije: 'Je li ovdje vruće ili sam to samo ja'

Dario iz 'Farme' pozirao s kćerkicom: Najmlađa navijačica bodrila Vatrene u kockicama

Dejan iz 'Farme' za RTL.hr otvorio dušu o bolesnom sinu: 'Svakom roditelju je teško gledati svoje dijete tako i biti bespomoćan'

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni