Dok prže ljetne vrućine, mentor 'Farme' Marinko pronašao je savršeno osvježenje: S njim se hlade i konji

Na društvenim mrežama Marinko Vukobratović je objavio duhovit video u kojem bezbrižno sjedi u malom bazenu u dvorištu, uživajući u osvježenju tijekom nesnosnih ljetnih vrućina. No ono što je njegove pratitelje posebno nasmijalo jest činjenica da iz istog bazena piju i njegovi konji.

"Ako ste mislili da se ljudi na selu ne kupaju, pogriješili ste. Ovako mi to radimo i duša nam je čista", napisao je Marinko uz objavu koja je ubrzo privukla brojne reakcije.