Farma

Neraskidivo prijateljstvo! Doroteja i Darko iz 'Farme' ponovno zajedno, objavili zajedničku fotku s druženja: 'Običan utorak'

Doroteja i Darko iz 'Farme' postali su vrlo bliski prijatelji tijekom svog sudjelovanja u showu

RTL.hr
10.09.2025 09:48

Doroteja i Darko iz 'Farme' postali su vrlo bliski prijatelji tijekom svog sudjelovanja u showu, a sada su na Instagramu podijelili zajedničku fotografiju s druženja. "Običan utorak", poručili su Darko i Doroteja.

Darko i Doroteja, Farma
FOTO: Instagram

Inače, nakon što je završila svoje putovanje u 'Farmi', Doroteja je otvoreno progovorila za RTL.hr i otkrila koliko joj je Darko drag. Iako nije pobijedio, Darko joj je bio favorit od početka. "On je topla, iskrena i draga osoba. Darko je vrh", poručila je Doroteja.

Darko, koji je bio jedan od superfinalista, također je istaknuo važnost svog prijateljstva s Dorotejom. "S Dorom ću definitivno ostati u dobrim odnosima i mislim da mi je to budući prijatelj za dugi niz godina. Ona je savršena osoba i savršen prijatelj, vidim da je život nije mazio, a da je uspjela", rekao je Darko.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

