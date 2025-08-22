Emisije
Farma

Doroteja odlučna! 'Rebecca, morat ću te pregaziti', a ona mirno poručuje: 'Ne hvata me nervoza'

Dok Doroteja nestrpljivo čeka svoju prvu arenu i razmišlja o kobnom raspletu, Rebecca je iznenadila smirenim stavom i otkrila što joj je jedina briga

RTL.hr
22.08.2025 21:10

Kako se bliži arena, napetost raste, ali svaka kandidatkinja nosi se sa situacijom na potpuno drugačiji način. Doroteja, koju je Rebecca odabrala kao svoju protivnicu, djeluje odlučno i bez puno zadrške: "Emocije su mi pomiješane, mrzim čekati, nadam se da mi prva arena neće biti kobna. Žao mi je Rebecca, morat ću te pregaziti ovaj put."

Doroteja i Rebecca, Farma
Doroteja i Rebecca, Farma FOTO: RTL

Rebecca, s druge strane, pokazuje mirniju stranu i priznaje kako ju atmosfera u izolaciji ne pogađa pretjerano: "Prazna mi je glava, drago mi je, ne hvata me nervoza jer sam s Dorom koja zrači pozitivnom energijom i zezancijom. Jedini problem su mi moje ruke, ali valjda će me služiti."Dok jedna u arenu ulazi s ratničkim duhom, druga se oslanja na opuštenost i smirenost. Sve će odlučiti arena i njezina pravila.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

