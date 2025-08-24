Doroteja o svome omiljenom kandidatu: 'Darko ima sve kvalitete da bude najpoželjniji muškarac estrade!'

Kroz cijelu 'Farmu' Doroteja i Darko gradili su poseban odnos od prvih zadataka, preko dogovora u igrama, pa sve do zajedničkih trenutaka kada su si pružali podršku. Doroteja je nakon ispadanja potvrdila koliko joj je Darko značio u ovoj avanturi. "Definitivno Darko je jedna topla, iskrena i draga osoba, prvenstveno iznad svega", rekla je Doroteja, naglasivši da je upravo on ostao njen favorit za pobjedu.

Posebno je istaknula njegove kvalitete i potencijal koji vidi u njemu: "Muško je, klasično muško, ali ima potencijala i ima volje i želje promijeniti neke stvari, za koje vjerujem da ako napravi, da će biti jedan od najpoželjnijih muškaraca na estradi." Dok Doroteja završava svoje putovanje, Darko ostaje u igri za glavnu nagradu, a njezina podrška sigurno mu znači. "Moj favorit od prvog dana do zadnjeg bio je Darko i ostaje Darko. Darko je vrh", zaključila je Doroteja.

