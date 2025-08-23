Doroteja za RTL.hr nakon izlaska: 'Na 'Farmi' sam naučila imati više poštovanja i razumijevanja'

Nakon što je završila svoje putovanje na 'Farmi', Doroteja Magdić otvoreno je progovorila za RTL.hr i priznala da iz ove avanture izlazi bogatija za važne životne lekcije. "Ludo, nezaboravno, izazovno, definitivno. Zahvaljujući 'Farmi' o sebi sam naučila sve novo. Jednostavno imam više poštovanja prema drugima, samopoštovanja, razumijevanja", ispričala je Doroteja . Prvi dani bili su, kaže, posebno teški. Nedostajali su joj obitelj i prijatelji, ali i uobičajene sitnice svakodnevice. "Ali kad uđeš u ritam, posao i ljudi te jednostavno povuku i ide dan za danom. Krizu sam imala možda treći ili četvrti tjedan, ali brzo nađeš neki svoj kutak i nastaviš dalje."

Iako se nije bojala fizičkog rada, najveći joj je izazov bio suživot s tolikim brojem različitih karaktera. U stvarnom životu, kaže, uvijek se makne od ljudi koji joj ne odgovaraju, no na 'Farmi' je to bilo nemoguće. "Na kraju sam imala sreće jer su me okruživali stvarno divni ljudi." Doroteja ističe i trenutke koje će pamtiti cijeli život. Posebno joj se urezala u sjećanje dalmatinska večer kada su kandidati po prvi put pustili emocije na vidjelo: "To mi je bio najljepši trenutak, svi smo pustili suzu i baš je bilo posebno."

Od svih zadataka najteže joj je pala gradnja suhozida, dok joj je u igrama najveći izazov bio duel s Marijom. "To mi je bilo najteže jer je trebalo mozak koristiti, a bez mobitela i informacija shvatiš koliko smo zapravo ovisni." Iako je ispala, ne smatra to porazom. "Vodim se tim da je sve negdje zapisano i da se sve događa s razlogom." Na kraju je otkrila tko je za nju pravi favorit: "Moj favorit od prvog dana do zadnjeg bio je Darko i ostaje Darko. On je topla, iskrena i draga osoba. Darko je vrh."

