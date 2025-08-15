'Došao sam da se borim za neko bolje sutra...': Hoće li prijatelji izdržati udarce arene?

Od trenutka kada su zakoračili na imanje, Dario i Davor dijelili su isto iskustvo, ušli su među posljednjima i od prvog dana bili na meti većinskog klana. Ta etiketa "zadnji su došli" pratila ih je iz tjedna u tjedan, a sada ih je ponovno dovela pred vrata arene. Odluka ukućana da ih pošalju u dvoboj nije iznenadila ni njih ni gledatelje, ali je stavila točku na još jedno mirno razdoblje. Prijatelji su noć proveli u izolaciji, razmišljajući o dosadašnjoj igri i onome što ih čeka.

"Fali mi obitelj, ovdje mi je sve negativno, crno", priznao je Dario, dok je Davor pokušao zadržati tračak optimizma: "Bilo je i dobrih ljudi ovdje, sad ih više nema." No unatoč težini trenutka, Dario ostaje usmjeren na cilj: "Došao sam da se borim za neko bolje sutra, možda i uspijem osvojiti. Kad uđeš u taj ring, samo želiš pobijediti."

