Dvije velike rivalke u izolaciji: Hoće li Nikolinina prva arena srušiti klan?

Pred odlučujući dvoboj na 'Farmi', Nikolina i Manuela našle su se u izolaciji, svaka sa svojim mislima i taktikama. Za Nikolinu je ovo prva arena, dok se Manuela već četvrti put bori za ostanak. Upravo ta razlika mogla bi odigrati ključnu ulogu. "Jedino što bi je moglo koštati je trema. Fizički je znatno ispred Manuele", komentirao je Darko. Mario je svjestan mogućih posljedica: "Ako bi Nikolina izgubila, došlo bi do unutarnjih podjela u našoj ekipi." Dvoboj dviju velikih rivalki izaziva veliki interes među farmerima, ali i gledateljima. Hoće li iskustvo Manuelinih prijašnjih pobjeda biti presudno ili će Nikolina iznenaditi i zadržati svoju poziciju?

