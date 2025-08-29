EKSKLUZIVNO Ivan za RTL.hr u prvom intervjuu nakon pobjede: 'Pobijedio sam sve, i druge i sebe!'

icon-close

Kad je zakoračio na imanje, Ivan Rogić nije očekivao da će otići s titulom najboljeg farmera sezone. Ipak, u spektakularnom superfinalu uspio je nadmašiti i Darka i Rebeccu, te postati službeni pobjednik 'Farme' 2025. Njegov put bio je sve samo ne lagan, no baš zato mu ova pobjeda ima posebnu težinu. "Moje iskustvo na 'Farmi' je ludo, nezaboravno", rekao je Ivan odmah na početku razgovora. "Naučio sam nešto novo o sebi. Da sam uspio proći neke granice koje sam mislio da nikada neću."

icon-expand Ivan, Farma FOTO: RTL

Suživot s raznim karakterima bio je, kaže, jedan od najvećih izazova: "Na početku je bilo jako teško živjeti sa svakakvim karakterima, ali kad sam si stavio u glavu gdje sam i s kim sam, sve sam uspio. Pobjedio sam sve." Iako je publika prepoznala njegov trud i radnu etiku od samog početka, Ivan priznaje da nije očekivao pobjedu: "Iskreno, očekivao sam da dođem do superfinala, ali dalje nisam baš mislio da će se to dogoditi."

icon-expand Farma - Ivan FOTO: RTL

Na pitanje o najtežem dijelu showa, Ivan iznenađuje odgovorom, izolacija mu je, zapravo, odgovarala: "Mislio sam da će to biti nešto grozno i teško, ali na kraju, lako i jednostavno. Jasno, nedostajala mi je ta gradska gužva, žamor, ali s vremenom se lako privikneš." Na 'Farmi' je stekao i prava prijateljstva. Najbliži mu je bio Kiki s kojim se povezao već na početku, a zatim i Darko, njegov suparnik u superfinalu. "To su ljudi od povjerenja i s njima ću sigurno ostati u kontaktu."

icon-expand Ivan i Darko, Farma FOTO: RTL

Kao vođu izdvaja sebe: "Prvo bi tu zdignuo sebe, pa onda Kikija", rekao je, dodajući kako Kiki ima sve kvalitete pravog vođe. Iako je bio pod pritiskom završnog poligona, Ivan je ostao sabran: "Ova finalna igra nije mi bila stresna. Bio sam svjestan dokle sam dogurao i što me čeka. Da sam bio pod stresom, sam bih sebi napravio problem." Najvažnije od svega? Ponos obitelji. "Ne samo da je djevojka ponosna, siguran sam da je i ostatak obitelji ponosan na mene." Ivan Rogić se kući vraća kao pobjednik, uzdignute glave i bogatiji za 50.000 eura.

