Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

EKSKLUZIVNO Ivan za RTL.hr u prvom intervjuu nakon pobjede: 'Pobijedio sam sve, i druge i sebe!'

Nakon što je u spektakularnom superfinalu pobijedio Rebeccu i Darka, Ivan Rogić prvi put govori o svom putu, izazovima u suživotu, obitelji, izolaciji i zašto mu je upravo ova pobjeda najvrjednija

RTL.hr
29.08.2025 21:45

Kad je zakoračio na imanje, Ivan Rogić nije očekivao da će otići s titulom najboljeg farmera sezone. Ipak, u spektakularnom superfinalu uspio je nadmašiti i Darka i Rebeccu, te postati službeni pobjednik 'Farme' 2025. Njegov put bio je sve samo ne lagan, no baš zato mu ova pobjeda ima posebnu težinu. "Moje iskustvo na 'Farmi' je ludo, nezaboravno", rekao je Ivan odmah na početku razgovora. "Naučio sam nešto novo o sebi. Da sam uspio proći neke granice koje sam mislio da nikada neću."

Ivan, Farma
Ivan, Farma FOTO: RTL

Suživot s raznim karakterima bio je, kaže, jedan od najvećih izazova: "Na početku je bilo jako teško živjeti sa svakakvim karakterima, ali kad sam si stavio u glavu gdje sam i s kim sam, sve sam uspio. Pobjedio sam sve." Iako je publika prepoznala njegov trud i radnu etiku od samog početka, Ivan priznaje da nije očekivao pobjedu: "Iskreno, očekivao sam da dođem do superfinala, ali dalje nisam baš mislio da će se to dogoditi."

Farma - Ivan
Farma - Ivan FOTO: RTL

Na pitanje o najtežem dijelu showa, Ivan iznenađuje odgovorom, izolacija mu je, zapravo, odgovarala: "Mislio sam da će to biti nešto grozno i teško, ali na kraju, lako i jednostavno. Jasno, nedostajala mi je ta gradska gužva, žamor, ali s vremenom se lako privikneš." Na 'Farmi' je stekao i prava prijateljstva. Najbliži mu je bio Kiki s kojim se povezao već na početku, a zatim i Darko, njegov suparnik u superfinalu. "To su ljudi od povjerenja i s njima ću sigurno ostati u kontaktu."

Ivan i Darko, Farma
Ivan i Darko, Farma FOTO: RTL

Kao vođu izdvaja sebe: "Prvo bi tu zdignuo sebe, pa onda Kikija", rekao je, dodajući kako Kiki ima sve kvalitete pravog vođe. Iako je bio pod pritiskom završnog poligona, Ivan je ostao sabran: "Ova finalna igra nije mi bila stresna. Bio sam svjestan dokle sam dogurao i što me čeka. Da sam bio pod stresom, sam bih sebi napravio problem." Najvažnije od svega? Ponos obitelji. "Ne samo da je djevojka ponosna, siguran sam da je i ostatak obitelji ponosan na mene." Ivan Rogić se kući vraća kao pobjednik, uzdignute glave i bogatiji za 50.000 eura.

Cijelu sezonu showa 'Farma' gledaj na platformi Voyo.

ivan rogić farma pobjednik
Farma

Ivan je pobjednik 'Farme'! Vraća se bogatiji za 50.000 eura: 'Jedva čekam doći doma svojoj obitelji'

Farma

Rebecca iznenadila sve i povela u najvažnijoj areni 'Farme'!

Moglo bi te zanimati

ANKETA Tko će biti pobjednik 'Farme'?

Tko odlazi kući s 50.000 eura? Večeras slijedi veliko superfinale Farme: 'I dalje mi je nevjerojatno!'

Nikolina za RTL.hr o 'Farmi': 'Puno prije bih počela taktizirati. Svašta se pričalo o meni, a ja sam došla do kraja'

Farmeri se emotivno oprostili: 'Nadam se da ćemo se opet okupiti pred ovako punim stolom'

Rebecca za RTL.hr otkrila kako gleda na finale: 'Čvrsto vjerujem u pobjedu'

Večeras je finale 'Farme': Jelena i Manuela to obilježile na jedinstven način