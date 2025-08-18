Emisije
Farma

Emotivan oproštaj na 'Farmi', kandidati priznali da će im ovi neobični stanari nedostajati

Kraj sezone donosi i rastanke, a jedan od njih farmerima je posebno teško pao

RTL.hr
18.08.2025 22:00

Kako se približava kraj 'Farme', imanje polako ostaje bez svojih stalnih stanovnika. Ovog puta farmeri su se morali oprostiti od onih kojima su svakodnevno posvećivali vrijeme i brigu i priznali da će im faliti. Rasklapanje nastambe probudilo je niz lijepih uspomena. "Ispratili smo svinje... Nisam znala da su tako borbene", rekla je Nikolina, prisjećajući se trenutaka kada su je grickale dok je preuzimala brigu o njima. "To mi je u sjećanju baš ostalo, falit će mi malo." Iako se radilo o životinjama koje su često znale izazvati osmijeh i kaos na imanju, kandidati su priznali da će im svakodnevna rutina s njima itekako nedostajati.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

farma nikolina
Farma

Dario je finalist 'Farme'! Kandidati nisu zadovoljni: 'Kakvu sreću ima lik'

