Emotivan oproštaj na 'Farmi', kandidati priznali da će im ovi neobični stanari nedostajati

Kako se približava kraj 'Farme', imanje polako ostaje bez svojih stalnih stanovnika. Ovog puta farmeri su se morali oprostiti od onih kojima su svakodnevno posvećivali vrijeme i brigu i priznali da će im faliti. Rasklapanje nastambe probudilo je niz lijepih uspomena. "Ispratili smo svinje... Nisam znala da su tako borbene", rekla je Nikolina, prisjećajući se trenutaka kada su je grickale dok je preuzimala brigu o njima. "To mi je u sjećanju baš ostalo, falit će mi malo." Iako se radilo o životinjama koje su često znale izazvati osmijeh i kaos na imanju, kandidati su priznali da će im svakodnevna rutina s njima itekako nedostajati.

