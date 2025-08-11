Emisije
Farma

Emotivna iznenađenja, suze i kalkulacije na 'Farmi': 'Nije radnik, nije zaslužio biti u finalu'

Evo što se sve događa na 'Farmi'

RTL.hr
11.08.2025 10:39

Nakon uzbudljive arene, još je jedan natjecatelj napustio 'Farmu' i sve je manje natjecatelja, a sve više napetosti uoči finala. "Falit će mi", otkrio je kandidat o prijatelju koji je napustio emisiju. Kalkulacija je sve više, a dvije kandidatkinje sretne su što im sve ide po planu.

Dok jedni kalkuliraju i zbijaju šale, neki pate pa tako Rebeccu i dalje bole ruke. Kriza je završila na imanju, a jedna od kandidatkinja preuzela je Rebeccine obaveze te se sa životinjama dobro zabavila! Jednom od kandidata svanulo je predivno jutro i konačno rasterećenje.

Doroteja i Nikolina, Farma
Doroteja i Nikolina, Farma FOTO: RTL

Stigla je obavijest o tome tko će biti idući vođa u kući, a izbor nije nikog pretjerano iznenadio. Ubrzo se istaknuo svojim načinom donošenja odluka. "Nije radnik, nije zaslužio biti u finalu", uskoro je komentirala jedna od kandidatkinja. Teške riječi su pale na 'Farmi' nakon obraćanja ispalog kandidata. Mnoge je to strašno pogodilo.

Dvoje kandidata komentiraju tko će otići u arenu. "Bog ti neće pomoći ovaj tjedan", zaključio je kandidat.

Uslijedilo je iznenađenje za neke kandidate, a ostale kandidate dirnulo do suza. "Voljela bih vidjeti mamu i tatu, malo mi je teško, da", otkrila je jedna od kandidatkinja. "Sve je teže", rasplakala se i druga.

Marinko je zadao novi tjedni zadatak. "Proći ćemo", uvjeren je vođa nakon što je čuo da će trebati rastaviti neke građevine na 'Farmi'. Uskoro će se pozdraviti i s životinjama. "Moramo sve vratiti na prvobitno stanje", objasnio je vođa obitelji kandidatima. Odlazak životinja najteže pada Rebecci, koja se jako vezala uz njih.

'Farmu' možete gledati na platformi Voyo i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

