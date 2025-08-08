Emotivna Manja napustila 'Farmu': 'Vani me čeka dečko'

"Svaka čast Manueli, bilo mi je sjajno. Ja bih najradije da Manuela pobijedi ovu 'Farmu'. Dokazala se vrijednom farmericom, preživjela kao sluga, preživjela krizu i kraljica je arene, tri arene je žena pobijedila." Manja je pokazala dostojanstvo i zahvalnost, istaknuvši koliko joj je boravak značio: "Žao mi je što odlazim, a neću plakati, vani me čekaju burger i dečko."

"Nije mi žao što idem doma, žao mi je što odlazim od ovih krasnih ljudi. Bili smo obitelj, ne mogu opisat... Bilo mi je jako super." Njene riječi ganule su i ostale farmere, a publika je još jednom dobila dokaz da su emocije i prijateljstva na 'Farmi' itekako stvarni.

