Farma

Emotivna Manja napustila 'Farmu': 'Vani me čeka dečko'

Nakon napete arene s Manuelom, Manja je napustila 'Farmu' puna emocija i s ponosom

RTL.hr
08.08.2025 21:30

"Svaka čast Manueli, bilo mi je sjajno. Ja bih najradije da Manuela pobijedi ovu 'Farmu'. Dokazala se vrijednom farmericom, preživjela kao sluga, preživjela krizu i kraljica je arene, tri arene je žena pobijedila." Manja je pokazala dostojanstvo i zahvalnost, istaknuvši koliko joj je boravak značio: "Žao mi je što odlazim, a neću plakati, vani me čekaju burger i dečko."

Manja, Farma
Manja, Farma FOTO: RTL

"Nije mi žao što idem doma, žao mi je što odlazim od ovih krasnih ljudi. Bili smo obitelj, ne mogu opisat... Bilo mi je jako super." Njene riječi ganule su i ostale farmere, a publika je još jednom dobila dokaz da su emocije i prijateljstva na 'Farmi' itekako stvarni.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

