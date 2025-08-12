Emotivne vijesti i veliki preokreti: 'Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima!'

Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima", stajat će u članku, nakon čega više nitko neće biti siguran u ono što ih čeka.

Nije trebalo dugo da se na imanju krene šuškati samo o tome – kako će se birati duelisti, tko ide u finale i koliku moć tko ima. Jedna kandidatkinja posebno je smatrala da je prva na listi za odstrel kad se najavljene promjene počnu realizirati.

Mozgalo se i o idućim nominacijama. Veliki klan imao je sigurno ime prvog duelista, no izbor drugog znači da će konačno morati birati nekoga iz svojih redova. Ipak, i za to su već imali plan.