Farma

Emotivne vijesti i veliki preokreti: 'Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima!'

Jutro na imanju počelo je uzbuđenjem nakon pročitane velike vijesti u Farmerskom glasniku

RTL.hr
12.08.2025 10:00

Sudbina farmera više ne ovisi samo o njima", stajat će u članku, nakon čega više nitko neće biti siguran u ono što ih čeka.

Nije trebalo dugo da se na imanju krene šuškati samo o tome – kako će se birati duelisti, tko ide u finale i koliku moć tko ima. Jedna kandidatkinja posebno je smatrala da je prva na listi za odstrel kad se najavljene promjene počnu realizirati.

Mozgalo se i o idućim nominacijama. Veliki klan imao je sigurno ime prvog duelista, no izbor drugog znači da će konačno morati birati nekoga iz svojih redova. Ipak, i za to su već imali plan.

Farma - Manuela i Nikolina
Farma - Manuela i Nikolina FOTO: RTL

Voditeljica Nikolina Pišek stiže na imanje i vrijeme je upravo za odabir prvog duelista. No promjena itekako ima i nije sve kako se čini!

Novo iznenađenje nekima će poremetiti planove o ulasku u finale. Može li se veliki klan raspasti?

"Sad je vrijeme za udarac!" smatrala je jedna kandidatkinja.

Napetost na imanju smanjilo je emotivno iznenađenje i nenadani gosti, a suza nije nedostajalo.

Na imanje stiže i trgovac Hamdija. Nakon nekoliko tjedana krize, na njegovim kolicima situacija je ovaj put potpuno drugačija, no farmeri moraju kupnju odraditi pametno.

Večer na imanju proteći će u mozganju oko novih taktika, a iako su se neki već odavno udružili, naredni dani na imanju mogli bi pokazati kako se svatko mora ipak najprije pobrinuti sam za sebe...

O čemu je riječ, pokazat će nova epizoda 'Farme', već sad dostupna na platformi Voyo. Show pratite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u.

