Farma

Evo kako je pobjednik 'Farme' Ivan izgledao kao mališan: 'Sve što sam naučio i što znam potječe iz 'seoske škole'

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

30.08.2025 07:00

Velika završnica 'Farme' službeno je započela, a jedan od superfinalista je Ivan. Ivan je u areni pobijedio Marija i osigurao svoje mjesto u posljednjoj borbi za titulu pobjednika. Iako je dvoboj bio zahtjevan, Ivan je zadržao smirenost i pokazao odlučnost. Nakon pobjede je kratko poručio: "To je to, napokon je došao taj trenutak".

Nakon što je osigurao mjesto u superfinalu, Ivan se prisjetio svog djetinjstva. Kaže da je odrastao u mirnom okruženju, uz dvojicu starije braće. "Moje djetinjstvo bilo je mirno i bez većih problema. Odrastao sam uz dvojicu starije braće, a kao najmlađe dijete uvijek sam se trudio pomagati obitelji u poslovima koje sam mogao obavljati, jer sam bio vrlo znatiželjno dijete. To me naučilo odgovornosti i zajedništvu."

Ivan, Farma
Ivan, Farma FOTO: RTL

Dodaje da je cijeli život proveo na selu i upravo ga je seoski način života oblikovao kao osobu. "Cijeli život živim na selu i svoje sam djetinjstvo proživio kao seosko dijete. Sve što sam naučio i što znam potječe iz 'seoske škole'".

Škola mu je, kaže, u početku bila uzbudljiva i nova, no iako je bio dobar učenik, priznaje da je više vremena posvećivao radu i pomaganju obitelji. "Školski dani počeli su uzbudljivo – škola je za mene bila nešto novo. Bio sam dobar učenik, ali sam više vremena posvećivao radu nego školi. Trudio sam se podjednako u školi i u poljoprivrednim poslovima koje je moja obitelj obavljala."

Ivan, Farma
Ivan, Farma FOTO: RTL

Osvrnuo se i na svoje ponašanje u djetinjstvu. "Na početku sam bio prilično poslušan, ali kad sam upoznao nove prijatelje, postao sam buntovan. Ipak, kontrolirao sam se i bio poslušan jer sam shvatio da imam više koristi kada se tako ponašam."

Ivan, Farma
Ivan, Farma FOTO: RTL

Najvažniji trag na njemu ipak su ostavili ljudi koji su mu bili uzor. "Uzor mi je bio najstariji brat, moj ujak Radovan i jedan susjed kojeg sam zvao stricem Stojan. On mi je također puno pomogao da razumijem starije ljude i naučim kako se odnositi prema različitim karakterima. Oni su me učili svemu što danas znam i na tome sam im zahvalan."

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Farma

Ivan za RTL.hr otkrio na što će potrošiti 50.000 eura: 'Da se napokon uselimo...'

Farma

Nakon napete borbe u areni Ivan je pobjednik 'Farme': 'Sve se isplatilo, mislim da sam zaslužio!'

