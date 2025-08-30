Evo kako je pobjednik 'Farme' Ivan izgledao kao mališan: 'Sve što sam naučio i što znam potječe iz 'seoske škole'

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

Velika završnica 'Farme' službeno je započela, a jedan od superfinalista je Ivan. Ivan je u areni pobijedio Marija i osigurao svoje mjesto u posljednjoj borbi za titulu pobjednika. Iako je dvoboj bio zahtjevan, Ivan je zadržao smirenost i pokazao odlučnost. Nakon pobjede je kratko poručio: "To je to, napokon je došao taj trenutak". Nakon što je osigurao mjesto u superfinalu, Ivan se prisjetio svog djetinjstva. Kaže da je odrastao u mirnom okruženju, uz dvojicu starije braće. "Moje djetinjstvo bilo je mirno i bez većih problema. Odrastao sam uz dvojicu starije braće, a kao najmlađe dijete uvijek sam se trudio pomagati obitelji u poslovima koje sam mogao obavljati, jer sam bio vrlo znatiželjno dijete. To me naučilo odgovornosti i zajedništvu."

Dodaje da je cijeli život proveo na selu i upravo ga je seoski način života oblikovao kao osobu. "Cijeli život živim na selu i svoje sam djetinjstvo proživio kao seosko dijete. Sve što sam naučio i što znam potječe iz 'seoske škole'". Škola mu je, kaže, u početku bila uzbudljiva i nova, no iako je bio dobar učenik, priznaje da je više vremena posvećivao radu i pomaganju obitelji. "Školski dani počeli su uzbudljivo – škola je za mene bila nešto novo. Bio sam dobar učenik, ali sam više vremena posvećivao radu nego školi. Trudio sam se podjednako u školi i u poljoprivrednim poslovima koje je moja obitelj obavljala."

Osvrnuo se i na svoje ponašanje u djetinjstvu. "Na početku sam bio prilično poslušan, ali kad sam upoznao nove prijatelje, postao sam buntovan. Ipak, kontrolirao sam se i bio poslušan jer sam shvatio da imam više koristi kada se tako ponašam."

Najvažniji trag na njemu ipak su ostavili ljudi koji su mu bili uzor. "Uzor mi je bio najstariji brat, moj ujak Radovan i jedan susjed kojeg sam zvao stricem Stojan. On mi je također puno pomogao da razumijem starije ljude i naučim kako se odnositi prema različitim karakterima. Oni su me učili svemu što danas znam i na tome sam im zahvalan."