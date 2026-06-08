'Farma: Slovenija' stigla je na Voyo: Šesnaest natjecatelja, dvije obitelji i borba za opstanak

'Farma: Slovenija' stigla je na platformu Voyo . Šesnaest natjecatelja podijeljeno je u dvije obitelji koje se kroz tjedne izazove bore za opstanak na imanju Farme: Slovenija.

Među njima i Nuša, lice koje gledatelji već poznaju iz posljednje sezone Gospodina Savršenog naslova koji je srušio rekorde gledanosti na platformi Voyo. No, ovo nije obična bitka: iako su rivali, obitelji su prisiljene surađivati, jer sudbina jedne ovisi o drugoj. Svaki dan donosi nove kušnje, svaki tjedan eliminaciju, a samo najsnalažljiviji, najjači i najlukaviji stići će do finala. Tko će izdržati pritisak ruralnog života i međuljudskih sukoba?