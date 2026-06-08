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Farma

'Farma: Slovenija' stigla je na Voyo: Šesnaest natjecatelja, dvije obitelji i borba za opstanak

'Farma: Slovenija' stigla je na platformu Voyo s najintenzivnijom sezonom do sada

RTL.hr
08.06.2026 17:00

'Farma: Slovenija' stigla je na platformu Voyo. Šesnaest natjecatelja podijeljeno je u dvije obitelji koje se kroz tjedne izazove bore za opstanak na imanju Farme: Slovenija.

Farma: Slovenija
Farma: Slovenija FOTO: Voyo

Među njima i Nuša, lice koje gledatelji već poznaju iz posljednje sezone Gospodina Savršenog naslova koji je srušio rekorde gledanosti na platformi Voyo. No, ovo nije obična bitka: iako su rivali, obitelji su prisiljene surađivati, jer sudbina jedne ovisi o drugoj. Svaki dan donosi nove kušnje, svaki tjedan eliminaciju, a samo najsnalažljiviji, najjači i najlukaviji stići će do finala. Tko će izdržati pritisak ruralnog života i međuljudskih sukoba?

Nuša, Farma Slovenija
Nuša, Farma Slovenija FOTO: RTL

'Farmu: Slovenija' ne proputite na platformi Voyo.

farma slovenija
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