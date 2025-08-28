Farmeri se emotivno oprostili: 'Nadam se da ćemo se opet okupiti pred ovako punim stolom'

Nakon mjeseci provedenih u izolaciji, među životinjama, u suzama, smijehu i borbi, finalisti i povratnici su sjeli za isti stol posljednji put uz večeru ispunjenu prisjećanjima i zadnjim šalama. "Jeste li vi svjesni da je ovo naša posljednja večera?" pitala je Nikolina dok je gledala oko sebe. "Sad kad ovako svi sjedimo zajedno, dobiješ osjećaj da odlaziš doma, pa mi je čak i krivo."

Za stolom nije nedostajalo emocija. Povratnici i finalisti podijelili su jela, ali i uspomene. Anđela je kroz osmijeh rekla: "Znam da je posljednja večer, tužno je. Rastati ćemo se, ali nadam se da ćemo se jednoga dana opet ovako okupiti pred punim stolom."I dok se svi pripremaju za posljednji dan 'Farme' i veliko proglašenje pobjednika, ova večera ostat će upamćena kao trenutak kada su se svi prisjetili zašto su došli i koliko su zbog svega toga narasli.