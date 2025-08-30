Emisije
Farma

FINALE 'Farme' kroz fotografije: Uzbudljiva borba za titulu najboljeg!

Finale 'Farme' bilo je neizvjesno do samoga kraja

RTL.hr
30.08.2025 10:30
farma ivan
Farma

Darko nakon finala 'Farme' za RTL.hr: 'Roditelji će biti ponosni na mene. Jesam malo psovao i bio bezobrazan, ali ništa strašno'

Farma

Rebecca za RTL.hr nakon tijesnog poraza u superfinalu: 'Nisam se bojala arene, čekala sam najteži izazov da dokažem koliko mogu!'

Tko odlazi kući s 50.000 eura? Večeras slijedi veliko superfinale Farme: 'I dalje mi je nevjerojatno!'

Farmeri se emotivno oprostili: 'Nadam se da ćemo se opet okupiti pred ovako punim stolom'

Rebecca pobijedila Nikolinu u posljednjoj areni! Evo tko su superfinalisti 'Farme'

Rebecca za RTL.hr otkrila kako gleda na finale: 'Čvrsto vjerujem u pobjedu'

Večeras je finale 'Farme': Jelena i Manuela to obilježile na jedinstven način

Hamdija za RTL.hr otkrio tko je bio najbolji pregovarač na tržnici: 'Plesala je, pjevala...'