Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Finale 'Farme' se bliži: Kome će se planovi opasno poremetiti?

Osmero kandidata ostalo je na imanju i čekaju ih najuzbudljiviji dani u borbi za glavnu nagradu.

RTL.hr
13.08.2025 15:44

Izbora za glasanje sve je manje pa pripadnost klanu sve manje vrijedi. Nikolina Pišek stiže na imanje jer kandidati trebaju donijeti čak dvije važne odluke.

Dvjema osobama računi će se itekako pomrsiti, no kako će reagirati?

Farma - kandidati na glasanju
Farma - kandidati na glasanju FOTO: RTL

Vjetar u leđa kandidatima će dodatno dati emotivne poruke i posjeti njihovih najbližih, a ovaj put najviše će se razveseliti dvije dame.

Tjedni zadatak muči kandidate, no rijetki planiraju nešto poduzeti po tom pitanju...

Tko je nominiran, a tko razočaran, provjerite iza ponoći na platformi Voyo! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

farma