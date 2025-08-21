Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Finale je blizu, a novo glasanje neke će ostaviti bez teksta: 'Vidi se da uopće nema kontrolu nad situacijom'

'Farma' ide u svoju završnicu

RTL.hr
21.08.2025 10:47

Izbora za glasanje sve je manje pa i pripadnost klanu sve manje vrijedi. Nikolina Pišek stiže na imanje jer kandidati trebaju donijeti čak dvije važne odluke.

Dvjema osobama računi će se itekako pomrsiti, no kako će reagirati?

Na licu joj se vidi da uopće nema kontrolu nad ovim glasanjem", smijat će se jedna kandidatkinja.

Farma, Rebecca
Farma, Rebecca FOTO: RTL

Vjetar u leđa natjecateljima će dodatno dati emotivne poruke i posjeti njihovih najbližih, a ovaj put najviše će se razveseliti dvije dame.

Tjedni zadatak muči kandidate, no rijetki planiraju nešto poduzeti po tom pitanju...

Tko je nominiran, a tko razočaran, pokazat će nova epizoda 'Farme', večeras od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

rebecca farma
Farma

'Sad pucam, letim, gazim': Bliži se veliki dan, napetost je sve veća