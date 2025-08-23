Finale pod povećalom: Što bivši farmeri misle o TOP 6 kandidata?

Dok otkucava posljednji tjedan Farme, napetosti rastu, a bivši kandidati otkrivaju svoje favorite i daju iskrene komentare o onima koji su stigli do samog kraja. Finalisti su Nikolina, Rebecca, Mario, Ivan, Darko i Dario, a evo kako ih vide oni koji su s njima dijelili dane u izolaciji

Manuela smatra da je Mario najviše pokazao želju za pobjedom: "Rekla bih da je Mario najviše zainteresiran za pobjedu. Neprestano kalkulira, daje sve od sebe. Naravno, tu su i Nikolina, Darko i Ivan, samouvjereni, sigurni da zaslužuju biti u finalu. Po meni Mario definitivno zaslužuje finale, isto tako i Nikolina, a i Doroteja." Dodala je kako cijeni Ivanovu radnu etiku: "Ivan također zaslužuje finale jer je vrijedan, iako nisam imala pretjerano dobar odnos s njim. Nismo se složili kao ljudi, ali to ne mijenja činjenicu da radi i da se trudi."

Manja je istaknula prijateljstva koja traju i nakon showa: "Prijateljstva koja su se stvorila prava su i traju i danas. To se možda nije toliko vidjelo, ali na 'Farmi' sam imala odličan odnos s Marijom i Nikolinom! I danas smo dobre prijateljice." Davor je otkrio kako je doživio borbu među farmerima: "Ti ljudi od prvog dana izbacuju ljude s 'Farme' po svakakvim kriterijima. Nisu gledali to tko je kakav farmer nego su odlučivali po nekim njihovim načelima." Dodao je i tko mu je bio najbliži: "Najviše sam se sprijateljio s Dariom. S njime sam proveo pet dana kao pomoćnik. S njim sam bio u kolibi, spavali smo skupa u kozarcu." Za kraj je istaknuo: "Glavne kandidatkinje bile su Doroteja i Nikolina."

Anđela je posebno pohvalila jednog kandidata: "Kao vođa mi je definitivno najbolji bio Ivan. On je radio i bio pravi vođa, a bilo je vođa koji su se izvlačili. Ivan je pošten, radišan i svestran čovjek." Dodala je i da ju je Rebecca ugodno iznenadila: "Rebecca mi je mali zvrk, jako je snažna, u početku nisam imala takvo mišljenje, ali do kraja mi je postala jako draga."

