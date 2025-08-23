Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Finale pod povećalom: Što bivši farmeri misle o TOP 6 kandidata?

Dok otkucava posljednji tjedan Farme, napetosti rastu, a bivši kandidati otkrivaju svoje favorite i daju iskrene komentare o onima koji su stigli do samog kraja. Finalisti su Nikolina, Rebecca, Mario, Ivan, Darko i Dario, a evo kako ih vide oni koji su s njima dijelili dane u izolaciji

RTL.hr
23.08.2025 20:00

Manuela smatra da je Mario najviše pokazao želju za pobjedom: "Rekla bih da je Mario najviše zainteresiran za pobjedu. Neprestano kalkulira, daje sve od sebe. Naravno, tu su i Nikolina, Darko i Ivan, samouvjereni, sigurni da zaslužuju biti u finalu. Po meni Mario definitivno zaslužuje finale, isto tako i Nikolina, a i Doroteja." Dodala je kako cijeni Ivanovu radnu etiku: "Ivan također zaslužuje finale jer je vrijedan, iako nisam imala pretjerano dobar odnos s njim. Nismo se složili kao ljudi, ali to ne mijenja činjenicu da radi i da se trudi."

Manja je istaknula prijateljstva koja traju i nakon showa: "Prijateljstva koja su se stvorila prava su i traju i danas. To se možda nije toliko vidjelo, ali na 'Farmi' sam imala odličan odnos s Marijom i Nikolinom! I danas smo dobre prijateljice." Davor je otkrio kako je doživio borbu među farmerima: "Ti ljudi od prvog dana izbacuju ljude s 'Farme' po svakakvim kriterijima. Nisu gledali to tko je kakav farmer nego su odlučivali po nekim njihovim načelima." Dodao je i tko mu je bio najbliži: "Najviše sam se sprijateljio s Dariom. S njime sam proveo pet dana kao pomoćnik. S njim sam bio u kolibi, spavali smo skupa u kozarcu." Za kraj je istaknuo: "Glavne kandidatkinje bile su Doroteja i Nikolina."

Anđela je posebno pohvalila jednog kandidata: "Kao vođa mi je definitivno najbolji bio Ivan. On je radio i bio pravi vođa, a bilo je vođa koji su se izvlačili. Ivan je pošten, radišan i svestran čovjek." Dodala je i da ju je Rebecca ugodno iznenadila: "Rebecca mi je mali zvrk, jako je snažna, u početku nisam imala takvo mišljenje, ali do kraja mi je postala jako draga."

Doroteja je bila najiskrenija kad je riječ o favoritima: "Moj favorit od prvog dana do zadnjeg bio je Darko, i ostaje Darko. On je topla, iskrena i draga osoba. Muško je, klasično muško, ali ima potencijala i želje da se promijeni, i vjerujem da će, ako to napravi, biti jedan od najpoželjnijih muškaraca na estradi. Darko je vrh."

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!

farma finale
Farma

Dario za RTL.hr o dolasku zaručnice i strategiji za finale: 'Bilo mi je savršeno što sam je vidio'

Moglo bi te zanimati

Petra Meštrić za RTL.hr prokomentirala Darijev ulazak u finale: 'Želim da pobijedi da mogu reći da mi je bivši muž pobjednik 'Farme'

Tko večeras napušta 'Farmu'? Darijeva obitelj dobro nahranila ekipu, čak i djevojke uoči borbe u izolaciji

ANKETA Rebecca ili Doroteja? Večeras odlučujuća arena koja mijenja sve, za koga navijate?

Otkrio drugu stranu: Mentor Marinko objavio fotku s farmerima - pogledajte tko se sve našao na okupu!

Nikolina Pišek poput grčke božice: Podijelila fotografije s putovanja

Suze, oproštaji i posljednji zadatak: Finale 'Farme' pogledajte na platformi Voyo