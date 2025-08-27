Emisije
Farma

Finalisti otkrili planove za 50.000 eura: Bahami, bicikli i jedno stambeno pitanje

Pred sam kraj 'Farme', dvije povratnice odlučile su testirati samopouzdanje finalista i saznati što bi učinili s glavnom nagradom

RTL.hr
27.08.2025 21:30

Njihova pitanja nisu bila nimalo lagana, od onog zašto baš oni zaslužuju pobjedu do toga kako bi potrošili glavnu nagradu. Rebecca je samouvjereno poručila: "Zato što sam ovdje najjača." Nikolina je istaknula strategiju: "Jer sam jako dobro odigrala sve što sam trebala." Mario je naglasio svoj osobni razvoj: "Zato što sam doživio najvecu transformaciju od svih ovdje ljudi." Darko je bio jasan: "Jer sam dosta toga uradio i doprinio. Mislim da bi bilo fer da pobijedim." Najkraći odgovor dao je Dario: "Nemam pojma."

Nikolina i Manja, Farma
Nikolina i Manja, Farma FOTO: RTL

Manja ih nije pustila na miru pa je uslijedilo pitanje o tome što bi napravili s nagradom od 50.000 eura. Ivan je bez razmišljanja rekao: "Riješio bih stambeno pitanje." Rebecca je iznenadila odgovorom: "Bila bih još jača kad bi si kupila motor." Nikolina je otkrila simpatičnu želju: "Kupila bih Dori bicikl." No, Rebecca je Manji namignula i dodala: "Vodila bih tebe na Bahame." Ovaj zabavni razgovor pokazao je da se atmosfera pred finale opustila, barem na trenutak. Tko će od ovih kandidata zaista odnijeti 50.000 eura, saznat ćemo uskoro!

Ne propustite finale - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

