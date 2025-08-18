Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Farma

Finalisti su pod dojmom: 'Ignoriraju nas i ne žele komunicirati'

Tko su ti povratnici?

RTL.hr
18.08.2025 14:01

Finalisti su pod dojmom zbog povratnika na imanje. "Koliko sam vidio na njihovim licima, ignorirali su nas i ne žele komunikacije s nama", otkrio je jedan od finalista. Neki su i razočarani novom situacijom. "Što si umišljaju, tko su", dodala je kandidatkinja.

Kreću finalne kalkulacije, a odluke koje slijede - muče sve. Povratnicima je teško sa zadatkom koji je pred njima. "Zanima me što će se odigrati i kako", otkrio je jedan od kandidata.

Rebecca, Farma
Rebecca, Farma FOTO: RTL

Novo jutro na 'Farmi' donijelo je igru finalistima, svanuo je dan za farmerske igre. "Nadam se da neće biti potencijalna arena", otkrio je kandidat.

Što čeka finaliste, a kako razmišljaju povratnici, doznajte na platformi Voyo od ponoći! 'Farmu' možete gledati i od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE INTERVJU S DAVOROM:

farma povratnici
Farma

Najpoznatija lica sporta i medija podržavaju 'Život na vagi': 'Promjena je moguća!'

Farma

Tko će biti novi vođa? U kući kalkuliraju skoro svi, no jedan kandidat potpuno je rasterećen