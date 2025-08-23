GALERIJA: Najluđi tjedan na 'Farmi' kroz fotografije - suze, dvoboji i neočekivani preokreti!

Pred sam kraj showa emocije su eksplodirale! 'Farma' je ovog tjedna bila sve osim mirna, povratnici su zakomplicirali situaciju, dvoboji su postali napetiji nego ikad, a kandidati su pokazali koliko su spremni boriti se za finale. Tjedan je počeo izbacivanjem Manuele koja je hrabro izazvala Nikolinu, no dvoboj ju je stajao ostanka na imanju. Rebecca je pak odnijela ključnu pobjedu u troboju protiv Doroteje i Anđele, trenutak koji je šokirao mnoge jer su obje kandidatkinje bile snažni igrači.

No, nije sve bilo samo borba i strategija. Emotivni trenutak koji je obilježio tjedan svakako je dolazak obitelji. Kako se približava finale, savezništva pucaju, a kandidati sve manje razmišljaju o zajednici, a sve više o tome kako osigurati pobjedu. Tko će izdržati do kraja i odnijeti titulu ostaje nam tek vidjeti.

Ne propustite - 'Farma' od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sedam dana ranije na platformi Voyo!